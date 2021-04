Une association fait tout pour sauver la vie d’un chaton retrouvé dans le moteur d’une voiture

Retrouver un chat sous le capot d’une voiture n’est pas rare, notamment en hiver. Mais certaines situations se révèlent pour le moins dramatiques. Le mois dernier, un homme a trouvé un chaton âgé d’à peine quelques jours dans le moteur de son véhicule. L’animal, extrêmement fragile, a dû être emmené d’urgence dans un refuge.

Quand Odahviing a été découvert, miaulant désespérément sous le capot d’une automobile, ses jours étaient comptés. En raison de ses yeux encore fermés, de son cordon ombilical toujours attaché et d’une infection qui gênait ses voies respiratoires, le chaton a dû recevoir des soins médicaux le plus rapidement possible. Une fente labiale, malformation qui désigne une ouverture de la lèvre supérieure pouvant se prolonger jusqu’au palais, a aussi été observée.

C’est Ashley Kelley, une bénévole de Wrenn Rescues, un refuge situé en Caroline du Sud, qui a pris la minuscule boule de poils sous son aile, rapporte Lovemeow.

© Ashley Kelley

Le chaton a reçu de nombreux soins médicaux

L’animal chétif a été placé dans un incubateur, au milieu de couvertures chaudes et douces. Sa bienfaitrice a commencé à le nourrir à l’aide d’une sonde, 24 heures sur 24. Des antibiotiques lui ont également été prescrits pour soigner ses voies respiratoires supérieures. 11 jours plus tard, le petit félin à la robe noire et blanche, a ouvert les yeux pour la première fois. Plus énergique et curieux, Odahviing s’est mis à explorer son nouvel environnement. Dès le départ, il a témoigné une forte volonté de vivre.

© Ashley Kelley

Plus tard, Odahviing pourra être adopté

Au fil du temps, le chaton a pu troquer la sonde qui lui a permis de s’alimenter, contre une seringue faisant office de biberon. Après 3 semaines de traitements, le rescapé a vite grandi et grossi. Ses dents de lait ont même commencé à germer. Très affectueux, il insiste chaque jour pour recevoir des câlins. « Il est très pur et doux », a déclaré la volontaire.

© Ashley Kelley

Ashley Kelley reste confiante en ce qui concerne l’avenir de son adorable protégé. La fente labiale ne devrait pas lui poser de problème pour se nourrir. Lorsqu’il sera grand et prêt, Odahviing pourra être proposé à l’adoption.