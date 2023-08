Des nouvelles de Mr.Mom, le chat mâle qui avait pris soin d’une portée de chatons orphelins il y a 3 mois

Il y a quelque temps, nous vous partagions l’histoire insolite de Mr.Mom , un chat mâle que l’on avait pris par erreur pour la maman d’une portée de chatons errants. Les bébés avaient été placés en famille d’accueil, et le " papa " espérait trouver son propre foyer. Qu’est-il devenu 3 mois plus tard ?

Mr.Mom (Monsieur Maman) porte un prénom qui rappelle son histoire. Il a été découvert dans un immeuble, accompagné d’une portée de 5 chatons. Des bénévoles du refuge Community Cat Club (New Jersey, États-Unis) étaient alors intervenus. Ils avaient pris en charge la famille féline, et c’était seulement au moment de l’examen vétérinaire que la vérité avait été découverte : Mr.Mom était un mâle.

© Community Cat Club / Instagram

Personne ne sait exactement comment il s’était retrouvé avec les petits. Il avait peut-être été alerté par leurs cris et leur était venu en aide ? Dans tous les cas, à défaut de pouvoir allaiter, il avait accepté que les bébés se blottissent contre lui et en avait pris soin. Il avait cependant été très soulagé quand la portée avait enfin été confiée à une famille d’accueil. Il était temps pour lui de chercher son propre foyer.

Un chat avec quelques soucis de santé

Avant d’être adopté, Mr.Mom devait être soigné. Il avait vécu un certain temps dans la rue, et avait plusieurs cicatrices de bagarres. Cependant, il était de nature très amicale. Le félin a été castré, pucé, et vacciné. Il a également été opéré pour lui retirer toutes ses dents qui étaient en très mauvais état et qui le faisaient souffrir. Il se sentait bien mieux après la chirurgie et était prêt à être adopté.

© Community Cat Club / Instagram

Plusieurs mois se sont écoulés sans que personne ne s’intéresse à Mr.Mom

Malheureusement, le félin n’a pas tout de suite eu du succès, comme le rapporte Love Meow. 2 mois se sont écoulés sans que personne ne lui témoigne d’intérêt. Jusqu’au jour où une famille a décidé de l’accueillir bénévolement, le temps qu’il trouve sa propre maison.

Une fois dans son foyer, Mr.Mom s’est transformé. Sa santé s’est nettement améliorée. Son poil est devenu doux et brillant, et il a pris du poids. Il a mieux dormi et était en pleine forme. Il s’est aussi détendu et a révélé sa personnalité douce. Il était heureux, tout simplement.

© Community Cat Club / Instagram

Sa famille s’est rapidement attachée à lui, et à tout ce qui faisait son charme, comme sa manière amusante de dormir en position de « crevette ».

© Community Cat Club / Instagram

C’est ainsi qu’un mois plus tard, ils ont pris une grande décision en adoptant Mr.Mom de manière définitive ! Et comme l’a annoncé le refuge, « il va vivre avec un autre ancien chat du Community Cat Club. Nous sommes si heureux pour ce garçon. »

