Les autorités chinoises découvrent près de 5 000 animaux sans vie dans des boîtes en carton à Pékin, ils n'avaient ni eau ni nourriture !

© Utopia / Sister Hua

C’est une horrible découverte qui a été faite la semaine dernière dans un centre logistique du Centre-est de la Chine. Des milliers de chats, chiens, lapins et cochons d’Inde morts dans des boîtes en carton. Ils s’y trouvaient depuis plusieurs jours, sans eau ni nourriture.

L’horreur absolue… Au dépôt de Dongxing, dans la ville de Luohe (province du Henan), 5000 animaux ont été trouvés morts. Chats et chiens, mais aussi cochons d’Inde et lapins se trouvaient dans des caisses et des cages en plastique ou en métal, à l’intérieur de boîtes en carton simplement percées de quelques trous pour y faire entrer un peu d’air.

Les pauvres animaux étaient asphyxiés, déshydratés et affamés, puisqu’ils y avaient été détenus sans eau ni nourriture pendant une semaine, rapporte CBS News. Seuls 200 lapins et une cinquantaine de chiens et chats ont survécu. Certains ont été adoptés rapidement. Quant aux plus malades, ils ont été emmenés dans des cliniques vétérinaires pour être soignés.

Dans un entretien téléphonique accordé au média américain ce mercredi, Sister Hua, fondatrice de l’organisation chinoise de protection animale Utopia, raconte que « le dépôt était rempli de boîtes en livraison express avec des milliers d’animaux qui étaient déjà morts. L’endroit était envahi par l’odeur des corps en décomposition ». « C’était l’enfer sur Terre », poursuit-elle.

Pourtant, la loi en Chine interdit le transport d’animaux vivants dans des colis. Ils ont probablement été achetés en ligne, puis délaissés dans les hangars suite à un désaccord de la part de l’entreprise de logistique. Celle-ci aurait, en effet, refusé de signer les documents relatifs à cette opération qui ne respectait pas la règlementation. Pour sa part, l’entreprise de transport Yunda a déclaré qu’elle n’était pas informée de « l’incident », mais que son personnel avait bien autorisé que des animaux vivants soient transportés dans des boîtes percées, d’après le journal local Global Times.

Pour Sister Hua, ce sont aussi bien les acheteurs que les vendeurs qui sont responsables de ce drame.

Peu après, Hua et son organisation ont appris qu’un autre groupe d’animaux allaient être transportés dans des conditions analogues, dans le proche village de Dameng. Malheureusement, sur les 2000, en majorité des lapins, les bénévoles n’ont pu en sauver que la moitié.

Des faits « inacceptables, tant en termes de bien-être animal que de risque pour la santé publique », déplore la fondatrice d’Utopia. « Adoptez au lieu d’opter pour l’achat et le transport illégaux d’animaux », dit-elle en conclusion, tout en appelant les autorités à « à faire strictement respecter la loi » en la matière.