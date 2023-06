Des miaulements mènent à la découverte de chatons coincés dans un conduit et un bel épilogue pour l'un d'eux

Kass habite Philadelphie, en Pennsylvanie (Etats-Unis). Via son compte TikTok « @PhillyFoodGirl », elle partage des contenus en lien avec le monde de la gastronomie, mais récemment, ce sont des vidéos d’un tout autre genre qu’elle a postés et qui ont tenu en haleine ses nombreux followers.

Kass y raconte avoir entendu des bruits provenant de son système d’air conditionné. Elle et son mari sont sortis inspecter les conduits et ont ainsi découvert qu’il y avait plusieurs félins à l’intérieur. Ils ne pouvaient pas les voir, mais les entendaient clairement. Le couple a également perçu les grognements de la mère des chatons.

Il a laissé des friandises pour chat devant l’entrée du conduit dans l’espoir d’attirer les animaux dehors. Un chaton a sorti la tête, puis un autre, mais ils refusaient de quitter leur cachette.

Tard cette nuit-là, Kass et son conjoint ont décidé de retourner se coucher en réfléchissant à une stratégie pour secourir les chatons et leur génitrice. Le lendemain matin, ils entendaient toujours les miaulements, mais ils étaient différents ; ils ressemblaient davantage à des cris de détresse.

En analysant la situation, le couple s’est souvenu que ce conduit était relié à celui de la cheminée à gaz installée au sous-sol. Il y est descendu et a déterminé que le jeune chat était pris au piège dans une section verticale du tuyau connecté à ladite cheminée.

Ils en ont découpé une partie juste au-dessus de l’emplacement du chaton. Le mari de Kass a ensuite pu se saisir du petit minet tabby. Ce dernier « a cessé de pleurer dès que nous l’avons sorti », raconte la tiktokeuse à The Dodo.

Epuisé et affamé, il était ravi de recevoir de la nourriture après avoir retrouvé la liberté. En revanche, il n’y avait aucune trace de ses congénères.



@phillyfoodgirl / TikTok

Un nom et une famille aimant pour le chaton

Kass et sa famille ont appelé le chaton rescapé Murph et décidé de l’adopter. Ils l’ont emmené chez le vétérinaire, qui a conformé qu’il était en bonne santé et estimé son âge à 5 semaines.

Très vite, Murph s’est attaché à l’époux de Kass, probablement car c’est lui qui l’avait sorti de son piège.

La famille a continué de chercher les autres chats, sans résultat. Kass pense que la mère a choisi de quitter le conduit avec ses petits pour trouver un autre abri plus sûr. Elle promet d’ouvrir l’œil et de guetter leur éventuel retour pour prendre soin d’eux.

A lire aussi : Une chatte protectrice empêche un bébé de grimper les marches d’un escalier (vidéo)