Dès leur première rencontre, ce chat Sibérien et ce chiot se lancent dans une partie de jeu endiablée et deviennent inséparables (vidéo)

Doux et amicaux, les Sibériens sont souvent des chats qui n’hésitent pas à jouer avec leurs congénères à 4 pattes ou même avec des représentants de l’espèce canine. Maverick n’échappe pas à la règle. Lorsque le père de sa maîtresse est venu leur rendre visite accompagné de Zuri, un adorable petit chien, le minou s’est immédiatement lié d’amitié avec la boule de poils.

Un « match » parfait

Dans une vidéo TikTok relayée par Parade Pets, la maîtresse de Maverick a avoué que son père avait quelques appréhensions avant la première rencontre des 2 animaux. « Mon père a déposé son chiot et il avait peur qu'ils ne s'entendent pas », a-t-elle expliqué dans la vidéo. Ses craintes ont été rapidement balayées !

@maverickthesiberian / TikTok

En un instant, Maverick et Zuri ont commencé à courir et à se pourchasser pour jouer à travers toute la pièce, en entrant et en sortant d’une boîte en carton ou d’un tunnel pour chat. Sous leurs pattes enthousiastes, tout se transformait en jouet ! « C'est littéralement leur premier jour ensemble », a écrit la maîtresse de Maverick dans la légende. « Mon cœur explose. »

Une amitié réconfortante

Visionnée plus de 1,1 million de fois sur la plateforme, cette vidéo réconfortante a également fait chavirer le cœur de bon nombre d’internautes attendris par la belle complicité entre le chiot et son ami félin.

@maverickthesiberian / TikTok

« Ils vont tous les 2 bien dormir. C'est très mignon », a écrit une personne dans la section des commentaires. « Non, mais ils sont littéralement les meilleurs amis du monde, tu ne peux plus les séparer maintenant ! », a déclaré un autre spectateur. « J'aime le fait que leur style de jeu ne soit pas seulement celui d'un chien ou d'un chat. Ils se rencontrent complètement », a ajouté un troisième.

Maverick et Zuri partagent en effet la même énergie et ils semblent faits pour être les meilleurs amis du monde. D’autres joyeuses séances de jeu sont à prévoir, c’est certain !