Des habitants assistent en direct au sauvetage d'un chat piégé sur le rebord d'une fenêtre, après qu'un incendie a éclaté

Coincé sur le rebord d’une fenêtre au 10e étage d’un immeuble en proie aux flammes, un chat restait immobile et attendant qu’on lui porte secours. Un homme est arrivé avec un filet, mais le sauvetage s’annonçait particulièrement délicat. Il n’avait pas le droit à l’erreur.

L’après-midi du vendredi 12 novembre, un feu s’était déclaré au 10e étage d’un immeuble situé dans le quartier de Bedok, dans le Sud-est de Singapour. C’est dans ce contexte que la vie d’un chat en grande détresse a été sauvée, comme le rapportait le média local The Straits Time.

Fuyant les flammes et la fumée, le malheureux félin s’était retrouvé piégé sur le rebord d’une fenêtre et n’avait plus aucune issue.

Les pompiers ont été alertés peu après 15 heures. A leur arrivée, une quarantaine de personnes avaient déjà évacué les lieux. L’incident n’avait fait, heureusement, qu’un seul blessé léger, qui a d’ailleurs refusé d’être transporté à l’hôpital. Il fallait à présent maîtriser l’incendie et surtout secourir le chat.

Une opération de sauvetage risquée

Pritam Singh, chef de l’opposition, a relaté les faits sur son compte Facebook, des bureaux utilisés par son parti étant voisins de l’immeuble où se trouvait l’animal en péril.

Une résidente locale répondant au nom de Hana Amin Yunn en a fait de même. Elle a posté des vidéos et des photos montrant le sauvetage du chat.

On y voit un homme intervenir depuis la fenêtre en s’aidant d’un filet. La moindre mauvaise manœuvre aurait été fatale pour le quadrupède, mais son sauveur a parfaitement maîtrisé son geste et réussi à récupérer l’animal sain et sauf.

D’après les services vétérinaires de la ville, un de ses membres a pris le chat en charge avant de le remettre à son propriétaire.