Des chatons nés pendant la tempête hivernale au Texas s’efforcent de s’accrocher à la vie (vidéo)

La tempête hivernale qui a frappé de plein fouet l’État du Texas aux États-Unis en début d’année, n’a pas épargné certains animaux errants. Au cours du mois de février, une portée de chatons en mauvaise santé a été découverte et amenée dans un refuge. Le personnel a tout fait pour les sauver.

Âgés seulement de 10 jours, les petits félins récupérés par le refuge texan ont été retrouvés trempés et transis de froid. Megyn, la bénévole qui a été contactée, s’est immédiatement mobilisée pour aider la fratrie en danger de mort. « Quand je suis arrivée, j’ai commencé à évaluer leur état. Tous avaient des blessures, un était paralysé à l’arrière et un autre avait du mal à respirer », a raconté la volontaire à Lovemeow.

Privés de leurs forces, les chatons ont été nourris à la sonde

Malgré les efforts pour les réchauffer et les garder en vie, 2 chatons ont perdu le combat. « En moins d’une heure, je suis passée de l’espoir au cœur brisé, mais j’ai continué à me battre », a confié Megyn. Lenny et Carl ont été les 2 seuls survivants.

Maigres et blessés, les frères n’ont pas eu assez de force pour se nourrir seuls. Leur bienfaitrice a dû recourir à une sonde pour les alimenter, 24 heures sur 24. Le duo a commencé à se rétablir 2 jours plus tard. Les bébés se sont rapidement attachés aux soigneurs, et inversement.

Les chatons sauvés s'épanouissent chaque jour un peu plus

Carl, au manteau gris et blanc, et Lenny, immaculé de blanc, ont dépassé la barre des 500 grammes, 4 semaines après leur sauvetage. Ils partagent aujourd’hui un lien très spécial et sont devenus de véritables meilleurs amis. « Lenny aime avoir sa patte enroulée autour de son frère pendant les siestes », a révélé Megyn.

Les frères se sont également liés d’amitié avec les autres résidents, notamment avec Oliver, un chat au passé difficile, sauvé par la fondation. Oliver apprécie la compagnie des jeunes félins, supervise les jeux et les câline tous les jours.

Lenny et Carl ont encore beaucoup de chemin à parcourir avant d’être prêts pour l’adoption. Mais ce qui est certain, c’est que les 2 miraculés sont des battants qui s’accrochent plus que tout à la vie.