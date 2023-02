Des chatons de refuge illuminent les journées des pensionnaires d’une maison de retraite

Winnie, Tigrou, Bourriquet et Porcinet font partie des vedettes du Cedar Lake Assisted Living Center. Ces chatons ont fait leur arrivée dans cette maison de retraite il y a quelque temps, et ont donné le sourire à tous les résidents. Une expérience qui profite à tous !

Dans l’Illinois, aux États-Unis, il existe une maison de retraite pas comme les autres. En effet, les pensionnaires du Cedar Lake Assisted Living Center ont la chance de pouvoir bénéficier de la présence de Winnie, Tigrou, Bourriquet et Porcinet : 4 chatons issus du refuge Purrfect Cat Rescue, et venus illuminer leur quotidien. Cole & Marmelade est revenu sur cette aventure pleine de tendresse.

Une expérience « gagnant-gagnant »

Pour les résidents de ce centre, l’arrivée de ces matous est une véritable bénédiction. Ces jeunes félins sont devenus des animaux d’assistance à leurs yeux, et leur rappellent parfois de fabuleux souvenirs. L’interaction avec les chatons est pour eux une expérience pleine de bonheur. Le simple fait de les caresser est une thérapie antistress naturelle, et le sourire de ces pensionnaires en est une preuve irréfutable !

Cedar Lake Assisted Living Center / Facebook

Le petit gang de Winnie l’Ourson profite également de ce programme extraordinaire. Tous ces chatons sont à la recherche d’une famille adoptive, alors le contact avec les résidents leur permet d’être socialisés dès leur plus jeune âge. C’est un atout non négligeable que tous les animaux de refuge n’ont pas la chance d’avoir.

Winnie, Tigrou, Bourriquet et Porcinet ne sont pas les seuls à avoir bénéficié de cette expérience. Zorro et Xena, 2 autres chatons, se sont aussi joints à ce programme, et ont eu la chance d’être adoptés par une infirmière de la maison de retraite, Senae.

Zorro et Xena ont reçu de nombreuses papouilles de la part des résidents avant de rejoindre leur nouveau foyer, ainsi qu'un cadeau bien spécial. « Les pensionnaires ont recyclé un vieux pull en un confortable lit pour chat », a-t-on pu lire sur Facebook. Des résidents investis jusqu’au bout !

A lire aussi : Ce couple est persuadé d'avoir gagné à la loterie grâce à son chat, Billy

L’adoption de Zorro et Xena ne marque pas la fin de cette aventure, bien au contraire. Elle se poursuivra le plus longtemps possible. Ce serait bien dommage de se priver d’une expérience aussi bénéfique que celle-ci !