Des chatons de 4 mois nés dans une grange à foin attendent toujours une famille !

Nées dans une grange avec 2 autres chatons, Midnight et Molly attendent qu’on leur trouve une famille, pour qu’elles puissent mener la vie heureuse qu’elles méritent. L’association qui les a recueillies est à la recherche de personnes expérimentées et patientes pour prendre soin de ces chattes.

2 chatons femelles ayant vu le jour dans l’entrepôt à foin d’une ferme vivent actuellement dans un refuge du Yorkshire de l'Ouest, dans le Nord de l’Angleterre. Les bénévoles s’emploient à leur trouver des adoptants, comme le rapporte le Yorkshire Evening Post ce matin.

Âgées de plus de 4 mois, Midnight et Molly sont nées à la mi-novembre 2020 dans une grange de la région de Leeds. Elles font partie d’une portée de 4 chatons mise au monde par une chatte errante.

Peu de temps après leur naissance, la petite famille féline a été prise en charge par l’association Leeds Cat Rescue. La mère a été stérilisée par la suite, alors que ses petits ont été proposés à l’adoption après leur sevrage.

Midnight et Molly ont tout pour faire le bonheur d’une famille expérimentée

Si 2 d’entre eux ont pu trouver une famille, les sœurs Midnight et Molly attendent toujours d’avoir cette chance, elles aussi.

Leeds Cat Rescue explique que ces chatons constituent « un défi et ont besoin d'un foyer expérimenté et patient, avec des gens qui ont du temps à passer avec elles et pouvant renforcer leur confiance ».

L’association ajoute que les 2 jeunes chattes ont un tempérament qui les prédispose davantage à la vie d’intérieur, plutôt que d’extérieur.

Midnight est très sociable, tandis que Molly a un peu plus de mal à aller vers les autres. Toutefois, avec la famille adéquate, elles seront d’excellentes amies au quotidien, assure l’équipe de Leeds Cat Rescue.