Des chatons affamés et abandonnés derrière des poubelles retrouvés par une association. Une enquête a été ouverte !

Pour ceux qui les ont pris en charge, les 2 chatons découverts abandonnés près d’un tas d’ordures sont de véritables miraculés. Ils étaient si mal en point que leurs chances de survie semblaient très minces. La RSPCA a ouvert une enquête.

La RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals) a lancé une enquête et un appel à témoin après la découverte de 2 chatons affamés et livrés à eux-mêmes près de Newcastle, dans le nord de l’Angleterre. Une information rapportée par Chronicle Live.

Le 20 mars, une habitante d’Ashington avait trouvé ces petits félins alors qu’elle promenait son chien. Les chatons, un mâle à la robe tigrée et une femelle noir et blanc, venaient visiblement d’être abandonnés. Ils étaient dans un panier pour chat, derrière des poubelles et dans un état de santé alarmant.

Prévenue, la RSPCA locale a envoyé son enquêtrice Rachael Hurst, qui a ensuite emmené les chatons en clinique vétérinaire. Le mâle, appelé Barney, était si maigre et faible que les vétérinaires ont eu du mal à le mettre sous perfusion. Il leur a également fallu plusieurs heures avant de pouvoir relever sa température. Quant à sa sœur, Matilda, elle présentait une coupure au niveau du cou. Leur survie relève quasiment du miracle.



Appel à témoin pour retrouver les autres chatons de la portée et leur mère

L’association de protection animale britannique demande à quiconque détenant une information susceptible de faire avancer son enquête de la contacter. Elle aimerait identifier et parler à l’éventuel propriétaire de ces chatons pour savoir s’il y en a d’autres parmi cette portée et ainsi les soigner eux aussi, et s’assurer de la bonne santé de leur mère.

En attendant, Matilda et Barney continuent de recevoir soins et attention pour les aider à s’en remettre. Dès que leur santé leur permettra, ils seront confiés à une famille d’accueil pour les préparer à l’adoption.