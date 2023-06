Des chatons abandonnés trouvent l'amour en partie grâce à une tortue sortie d'hibernation

Des chatons privés de leur mère ont été placés en famille d’accueil et n’auront ainsi jamais à connaître les affres de la vie dans la rue, rapportait Love Meow.

A Las Vegas, dans l’Etat du Nevada (Etats-Unis), un couple a découvert un très jeune chaton livré à lui-même dans la cour arrière de sa maison. Les maîtres des lieux ont eu beau chercher, il n’y avait aucune trace de sa génitrice. Le petit félin devait être secouru au plus vite. C’est pourquoi ils ont fait appel à Patricia Lika, une mère d’accueil bénévole locale.

A son arrivée, elle a eu droit à une première surprise ; il n’y avait pas un seul chaton à prendre en charge, mais 2. La « faute » à un reptile ayant poussé l’autre petit minet hors de son terrier en sortant d’hibernation. L’intervention de la tortue, sauvée par le couple, était la 2e surprise, et ce n’était pas fini.



Patricia Lika / Instagram

Les chatons se cachaient donc dans le terrier à l’intérieur duquel le chélonien avait passé sa période de repos hivernal. Leur mère les y avait très probablement placés avant de se volatiliser.



Patricia Lika / Instagram

Les enregistrements de la caméra de surveillance ont montré que la chatte était venue pour la dernière fois 3 jours avant la découverte de ses chatons. Pour une raison inconnue, elle n’est pas revenue depuis.

Jamais 2 sans 3

Alors que les résidents et Patricia Lika pensaient avoir affaire à un duo de petits quadrupèdes, ils se sont aperçus qu’il y en avait un 3e à aller chercher. Il était tout au fond du trou et presque impossible à atteindre. La bénévole ne s’est toutefois pas découragée et, à l’aide d’une perche, elle a réussi à l’attraper et à l’extraire du terrier.

Appelés Marshmallow, Bisquick et Stormtrooper, les chatons n’ont pas mis longtemps à se plaire chez Patricia Lika. Confort, sécurité et nourriture à volonté les ont aidés à grandir dans des conditions optimales et à rapidement révéler leur attachante personnalité.



Patricia Lika / Instagram

« Ils adorent les caresses sur le ventre et veulent être portés », dit leur bienfaitrice à Love Meow. Le trio est devenu très actif et joueur. Dès que leur mère d’accueil entre dans la pièce, ils viennent vers elle en courant et grimpent sur son épaule ou se couchent sur ses genoux pour s’endormir.



Patricia Lika / Instagram

Agés de 8 ou 9 semaines, ils seront bientôt prêts à rejoindre leurs familles pour toujours.

Patricia Lika / Instagram