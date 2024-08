Des chatons abandonnés dans un cimetière, affamés et déshydratés, retrouvent l'espoir grâce à une association

L’association Society for Abandoned Animals est intervenue dans un cimetière, après avoir reçu le signalement d’une personne ayant découvert 6 chatons abandonnés. Malheureusement, le 6e n’a pas survécu.

Complètement livrées à elles-mêmes, les boules de poils âgées d’environ 6 semaines étaient affamées et déshydratées. Au cours du sauvetage, les bénévoles de l’organisation ont cherché leur mère, mais n’ont pas réussi à la retrouver. À cet âge-là, les petits félins ont encore besoin de leur maman…

© Society for Abandoned Animals – SAA

Les jeunes chats sont désormais chouchoutés par les membres de l’association, qui enquêtent également sur leur passé.

Après avoir découvert leur histoire sur Facebook, plusieurs internautes ont proposé de les adopter.

© Society for Abandoned Animals – SAA

Des abandons en hausse

« C’est vraiment dommage, mais cela arrive de plus en plus souvent, déclare Debbie Dickerson, directrice de l’association, ce n’est pas un cas isolé. […] Nous avons eu des animaux abandonnés au parc aquatique de Sale, dans un quartier résidentiel, et les avons confiés à des vétérinaires. Nous en trouvons de plus en plus qui sont abandonnés. »

Ces derniers temps, l’organisation constate une augmentation du nombre d’abandons d’animaux de compagnie. La principale raison évoquée concerne la hausse du coût de la vie.

© Society for Abandoned Animals – SAA

« Les gens ne peuvent pas faire stériliser leurs chats, car les frais vétérinaires sont très élevés, explique Debbie Dickerson à Manchester Evening News, leur chatte attend ensuite des petits et il y a tous les frais supplémentaires que cela implique. »

« Nous sommes dans une situation critique, poursuit-elle, nous recevons des centaines d’appels par mois de personnes ayant besoin d’aide. Nous devons parfois les refuser. Désormais, nous ne pouvons prendre en charge que les urgences. » La directrice de l’établissement a ajouté que le taux d’adoption était, quant à lui, en baisse.