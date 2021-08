Des automobilistes stoppent la circulation pour secourir un chaton caché sous un véhicule au milieu de la route

Le 14 août dernier, à Choa Chu Kang, un quartier de Singapour, un chaton s'est retrouvé dans une situation dangereuse. Le petit félin s'est perdu sur une route très fréquentée...

Il arrive parfois que des objets plus ou moins insolites encombrent la chaussée. Ce n'est ni un arbre ni des détritus ou encore un canapé, mais un chaton que des automobilistes ont aperçu au nord de Singapour.

Dans une vidéo publiée sur Facebook par un dénommé Stan Loh, qui a été vue plus de 25 000 fois, on peut apercevoir la minuscule boule de poils tomber mystérieusement d'un véhicule en mouvement. Le bébé semblait complètement perdu alors que des voitures roulaient et passaient juste au-dessus de sa tête.

© Stan Loh / Facebook (capture d'écran)

Le témoin de la scène a laissé sa caméra tourner et est sorti pour porter secours à l'animal. Mais lorsqu'il a stoppé la circulation et qu'il s'est approché de lui, le chaton a pris ses pattes à son cou et s'est réfugié sous un camion à l'arrêt.

© Stan Loh / Facebook (capture d'écran)

Plusieurs personnes ont participé au sauvetage

Stan Loh n'a pas baissé les bras pour autant. Il a essayé de récupérer le petit chat, ce qui n'a pas été une mince affaire. Heureusement, d'autres individus se sont joints à lui.

Alors que Stan Loh a été contraint de déplacer sa voiture, un inconnu a réussi à attraper le chaton. Dans la vidéo, on peut observer ce dernier dans les bras de son sauveur. D'après The Crowd Review, il n'a pas été blessé et a été remis à une passante.

© Stan Loh / Facebook (capture d'écran)

Personne ne sait comment la chétive créature s'est retrouvée sous le premier véhicule, mais l'important est qu'il soit désormais en sécurité. Aucune information complémentaire au sujet du rescapé n'a été transmise à ce jour. Quoi qu'il en soit, la mobilisation des automobilistes et des piétons a permis de lui sauver la vie.