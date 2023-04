Démunie face à la présence de ses 36 chats, une femme décide de les céder à la Fondation 30 Millions d’Amis

Il y a quelques jours, la Fondation 30 Millions d’Amis est venue en aide à 36 chats et à leur maîtresse, démunie, dans le but de résoudre une situation devenue hors de contrôle. La femme, qui réside à Doullens, dans la Somme (80), vivait seule avec une horde de félins dans son appartement, suite au décès brutal de son mari, passionné par les chats.

Un quotidien qui vire à la catastrophe

En effet, cet homme aimait particulièrement ces animaux et leur vouait une immense passion. Il avait notamment pris l’habitude d'ouvrir les portes de sa demeure aux chats en quête d’un foyer. Or, au fil des années, leur quantité n’a cessé de grimper en flèche, jusqu’à atteindre le nombre démesuré de 36 chats...

30 Millions d'Amis (@DR)

Décédé des suites d’une grave maladie, l’homme avait confié une mission impossible à son épouse. Il était impensable pour elle de subvenir aux besoins de tous ces animaux et d’assurer leur prise en charge sans être accompagnée convenablement.

À bout de forces, la Doullennaise a alors décidé de contacter la Fondation 30 Millions d’Amis, consciente des bons soins qu’elle apporterait à ces nombreux félins. Virginie, juriste de l’association, a salué ce geste : « la maîtresse a eu le bon réflexe de contacter une association de protection animale pour lui prêter main forte ».

36 chats en quête d’un nouveau départ

Depuis ce jour, les 36 chats du foyer ont été relogés au sein du refuge de la Tuilerie, partenaire de la Fondation. Ils y sont tous soignés et choyés par les bénévoles, et sont désormais proposés à l’adoption dans de nouvelles familles. Ces félins ont « entre 2 et 10 ans », sont « de toutes les couleurs » et « sont très sociables », a précisé Anne Puggioni, directrice du refuge.