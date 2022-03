Délaissée par ses anciens propriétaires qui « ne pouvaient plus s'occuper d'elle », cette chatte retrouve l'amour à 10 ans (vidéo)

Mallie s'est retrouvée sans famille du jour au lendemain. Un changement d'autant plus difficile, sachant qu'elle a passé 10 ans de sa vie à vivre au chaud dans une maison. Heureusement, la chatte sénior a conquis le cœur de personnes bienveillantes.

Mallie a été délaissée par ses anciens propriétaires qui, d'après leurs dires, ne pouvaient plus s'occuper d'elle en raison de l'arrivée d'un bébé dans leur vie. Ce fut un véritable coup dur pour cette chatte âgée de 10 ans. Allait-elle finir ses vieux jours seule ?

Un couple, qui possédait déjà 4 félins domestiques et n'avait pas forcément l'intention d'en adopter un cinquième, est tombé sous le charme de cette boule de poils. En allant faire des courses dans un Petco – une entreprise américaine qui vend des produits pour les animaux de compagnie et propose divers services (adoption, toilettage, etc.) – les partenaires ont, sur un coup de tête, rendu visite aux chats proposés à l'adoption.

C'est là qu'ils ont rencontré Mallie, rapporte Newsweek. Les visiteurs ont eu un vrai coup de foudre pour cette créature grisonnante et esseulée !

L'amour au premier regard

Lorsque le couple a posé les yeux sur cette chatte douce et timide, il n'a pas pu lui tourner le dos. Mallie a été adoptée sur-le-champ ! La belle aux pattes de velours a retrouvé l'amour à 10 ans. Quel bonheur !

Ses nouveaux propriétaires ont créé un compte TikTok, @little.mallie, afin de raconter son histoire. À ce jour, plus de 119 000 personnes suivent régulièrement ses aventures. Pour les internautes, c'est réconfortant de voir ce vieil animal naguère abandonné s'épanouir au sein de son nouveau foyer. Après avoir traversé une épreuve difficile, Mallie peut profiter de ses vieux jours en toute sérénité. L'important, c'est qu'elle soit désormais heureuse et entourée d'amour.

