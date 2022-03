Découvrez l'histoire attendrissante de « Red », ce chaton Maine Coon avec un strabisme qui a conquis les coeurs

En décembre 2021, Rebecca Hardy, originaire de Hillsborough (Angleterre), a assisté à la naissance des chatons de sa femelle Maine Coon. Toutefois, elle a remarqué une petite coquetterie de la nature chez les nouveau-nés.

Le 18 décembre 2021, la belle Mahri a donné naissance à 7 adorables Maine Coons. Cet événement fut un véritable bonheur pour l'éleveuse répondant au nom de Rebecca Hardy. Cependant, la jeune femme de 27 ans a remarqué une anomalie : tous les chatons sont nés avec un strabisme convergent, c'est-à-dire que leurs yeux étaient tournés vers le bout de leur museau. « Ce n'est pas très courant et ce n'est pas dangereux », a-t-elle déclaré au quotidien britannique Metro.

© Cattery Maine Coons UK / SWNS

Mais au fil des semaines, cette anomalie a disparu chez 6 boules de poils. En effet, plus elles grandissaient, plus leurs yeux se sont ajustés. Un seul jeune chat a conservé cette coquetterie de la nature. Son prénom ? Red.

© Cattery Maine Coons UK / SWNS

Un chaton affectueux et amusant

Il est probable que le Maine Coon louchera toute sa vie. Mais selon Rebecca, cette condition ne semble pas beaucoup l'affecter. Joyeux, affectueux et très confiant, Red s'épanouit au quotidien.

À l'âge de 12 semaines, ce gros bébé pesait 2,2 kg et possédait « une personnalité incroyable ». « Si je j'entrais dans la pièce et que je touchais un autre chaton, il me criait dessus, a confié Rebecca, si je me penchais vers lui, il sautait sur mon dos et se tenait sur mon épaule comme un petit perroquet. »

© Cattery Maine Coons UK / SWNS

Malgré son regard en biais, Red a été le premier de la portée à trouver sa maison pour toujours. Son minois original a conquis le cœur de tout le monde !

« Même s'ils sont tous parfaits à nos yeux, si vous l'aviez vu parmi ses compagnons de portée, il était le plus drôle, a ajouté Rebecca Hardy, les gens veulent un chaton parfait, mais je ne pense pas que la perfection soit toujours la meilleure chose. » Comment résister à une bouille aussi adorable ?

© Cattery Maine Coons UK / SWNS