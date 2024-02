Découverts blottis les uns contre les autres, ces 3 chatons terrorisés n’auront plus à affronter le froid

À seulement 6 semaines, 3 jeunes chats ont affronté la rudesse de la rue, ainsi que le froid hivernal. Ils n’avaient nulle part où aller et ont trouvé refuge dans une station service. Des sauveteurs ont été contactés pour leur venir en aide et les mettre à l’abri.

Une fratrie de 3 chatons a été prise en charge par des bienfaiteurs après l’appel à l’aide d’un témoin. Celui-ci, qui travaillait pour une station-service, a repéré les félins blottis les uns contre les autres pour combattre le froid hivernal de Tampa (États-Unis). Les frères et sœurs ont rejoint des familles d’accueil, rapportait Love Meow.

Nadija s’est rendue sur place pour sauver les chats. Elle a constaté qu’ils se trouvaient à proximité d’un carrefour très fréquenté par les automobilistes, alors ils étaient en danger. De plus, les températures extérieures étaient très basses et les petits n’avaient pas d’abri pour se protéger. L’homme qui les a découverts leur a toutefois offert un petit lit et les a nourris en attendant qu’ils soient sauvés.

@tiny.paws.fosters / Instagram

Des boules de poils effrayées

Nadija, son époux, et une autre sauveteuse nommée Kristen, ont installé un piège non violent pour capturer les chatons. De la nourriture odorante a été placée à l’intérieur afin de les attirer dedans. Cependant, ils étaient très craintifs et ne se sont pas laissés avoir si facilement. Ce n’est qu’au bout de 4 heures que le troisième et dernier chaton est entré dans la cage. Leur mère a été localisée à proximité, ainsi qu’un autre chat un peu plus âgé. Les sauveteurs ont prévu de retourner les chercher ultérieurement.

En attendant, il fallait mettre les 3 bébés en sécurité et les soigner. Ils souffraient d’infections oculaire et urinaire. Leur ventre gonflé pouvait indiquer que des parasites grouillaient à l’intérieur. Nadija a lavé la fratrie et l’a traitée pour ses soucis médicaux. Bien qu’un peu apeurés par tous ces changements autour d’eux, les quadrupèdes ont pu s’endormir l'estomac plein dans une maison chaleureuse.

@tiny.paws.fosters / Instagram

« Je suis tellement heureuse qu’ils soient à l’intérieur »

Allison, une bonne Samaritaine, a proposé de prendre le relais pour sociabiliser les boules de poils. Celles-ci craignaient les humains, alors la femme a pris le temps de gagner leur confiance. Elle a organisé de nombreuses séances de câlins pour leur montrer qu’elles n’avaient rien à craindre.

Le trio s’est progressivement laissé prendre au jeu de la tendresse et a commencé à ronronner une fois plus à l’aise : « Il y a moins de stress dans leurs yeux. Ils apprennent à être des chatons » témoignait la bienfaitrice. Quand il comprendra qu’il est entre de bonnes mains et qu’il ne manquera plus de rien, il pourra entamer un nouveau chapitre de sa vie.

