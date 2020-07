Découverte chauve et malade cette chatte errante ne quitte plus la chaleur de ses doudous

Atteinte d’un cas sévère de teigne, une chatte ne semblait plus en mesure d’éviter l’euthanasie.

Accueillie par un refuge à Las Vegas, Bunny ne pouvait pas être adoptée. C’est ce qu’ont compris les membres du refuge quand ils ont vu que la chatte avait la teigne. Elle devait donc vivre dans un refuge qui prodiguait les soins intensifs dont l’animal avait besoin.

Malheureusement, aucune structure n’avait accepté de la prendre. Il ne restait donc plus qu’à l’euthanasier. C’est ce qui allait arriver, jusqu’à ce qu’une femme ayant l’habitude d’accueillir les animaux se présente.

Nikki Martinez ne doutait pas que l’animal méritait d’avoir une chance. Mais, une fois chez elle, elle s'est rendu compte à quel point Bunny était très malade.

Elle était maigre, perdait ses poils et son urine contenait du sang. Martinez craignait chaque matin de voir que la chatte n’avait pas passé la nuit, déclare-t-elle au Dodo.

Mais les jours passaient et Bunny s’en sortait, devenait de plus en plus forte. Martinez devait l’emmener partout où elle allait car la chatte devait être éloignée des animaux de la maison. Elle la portait dans une poche à l’avant de ses vêtements.

L’animal semblait prêt à être adopté, mais Martinez craignait que personne ne veuille d’elle.

Voyant les photos sur les réseaux sociaux, une certaine Marija Jennings a décidé d’adopter Bunny.

La maladie du chat ne s’améliorant pas, sa nouvelle famille a accepté de se charger de son traitement.

Son cas était toutefois beaucoup plus sévère qu’ils ne croyaient. Toute la maison avait été contaminée et tous les traitements du monde ne fonctionnaient pas.

Ceci ne changeait rien au fait que les nouveaux propriétaires de Bunny la considéraient comme un membre de la famille et comptait en prendre soin comme il fallait.

Voyant que la maladie ne démordait pas, le vétérinaire s'est concerté avec des spécialistes et ils ont trouvé le médicament miracle.

Fort heureusement, la maladie de Bunny n’était plus qu’un mauvais souvenir. La chatte avait trouvé ses anges gardiens, car sa nouvelle famille est dotée d’un cœur et d’une générosité tout à fait extraordinaires.

