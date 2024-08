Découvert seul dans un champ, ce chaton à 3 pattes conquiert le coeur de ses sauveurs avec son courage et sa résilience

Durant le mois de juillet, l’association Humane Society of the Pikes Peak Region (États-Unis) a pris en charge un chaton ayant de multiples fractures. Le petit animal, nommé Cheese, avait été trouvé seul dans un champ.

Cheese revient de loin. Le jeune félin, âgé d’environ 5 semaines, a été découvert dans un champ en bien mauvais état. Non seulement il était maigre, mais il souffrait aussi de plusieurs fractures au niveau des pattes.

À la suite de son sauvetage, l’association Humane Society of the Pikes Peak Region l’a placé en famille d’accueil. C’est l’un des membres de l’équipe vétérinaire qui lui a chaleureusement ouvert les portes de sa maison.

En raison de ses blessures graves, le chaton nécessitait une amputation. Mais pour bénéficier d’une opération salvatrice aussi importante, il devait gagner en âge et prendre plus de poids. Durant tout ce temps, ses bienfaiteurs ont pris soin de lui pour s’assurer qu’il ne souffre pas.

© Humane Society of the Pikes Peak Region / Facebook

Un chaton courageux et résilient

Après 6 semaines d’attente, Cheese a pu être amputé. Comme l’explique un article paru sur le site web de Fox 21 News, le petit chat a appris à se déplacer avec un membre en moins. Il est devenu un véritable expert de la marche sur 3 pattes !

Malgré les épreuves difficiles qu’il a rencontrées sur sa route, le jeune animal a fait preuve d’un courage et d’une résilience incroyables, à tel point que ses sauveurs le surnomment « Cheese Emperor » (soit « Empereur Cheese »).

Les membres de la Humane Society of the Pikes Peak Region sont extrêmement fiers de lui, et n’ont pas hésité à raconter son histoire inspirante sur les réseaux sociaux.

© Humane Society of the Pikes Peak Region / Facebook

Cheese Emperor a mérité son « happy ending » !

En plus de bien se porter, Cheese a reçu un cadeau magnifique. Une famille a décidé de lui ouvrir les portes de sa maison et de son cœur aimant. Comme le rapportent nos confrères d’Atlantique, le chaton a bel et bien été adopté !

Désormais comblé d’amour et en bonne santé, Cheese peut avancer sur le chemin de la vie en toute sérénité. De belles aventures attendent cet adorable petit guerrier !