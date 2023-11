Un chien et un chat abandonnés dans un champ restent soudés malgré les épreuves afin de retrouver un foyer

Une chatte nommée Shadow et sa meilleure amie canine Sassy ont rejoint le refuge animalier du comté de Jackson, en Caroline du Nord (États-Unis), après avoir été secourus par un bienfaiteur. Les bénévoles ont tout de suite remarqué à quel point les boules de poils étaient proches. Ils ont tenté de leur trouver une maison pour la vie ensemble.

Shadow et Sassy ont été retrouvées dans un champ avec un autre chien. Les pauvres étaient en sous poids, ce qui laissait penser qu’ils étaient là depuis un certain temps. Leur bon samaritain a contacté l’association de sauvetage, qui a pris en charge les animaux. L’un d’eux est resté vivre avec son sauveteur.

Jackson County Animal Shelter / Facebook

Une proximité touchante

Dès les premiers instants, Shadow et Sassy étaient inséparables. La féline s’est blottie contre le toutou pendant toute la durée du trajet vers le refuge. Une fois sur place, elles ont été installées dans le même box.

Elles partageaient tout et semblaient plus fortes lorsqu’elles étaient réunies : « La seule fois où je les ai vues en détresse, c'est lorsqu'elles se sont fait stériliser à tour de rôle [...] elles étaient si tristes et ne voulaient pas être loin l'une de l'autre » témoignait Lydia Sattler, la directrice du centre. Pour cette dernière et ses collègues, il était évident que les meilleures copines ne devaient pas être séparées.

Jackson County Animal Shelter / Facebook

« Je n'ai jamais vu un chien et un chat aussi proches »

Le personnel est persuadé qu’elles ont eu des propriétaires un jour, mais que ceux-ci les ont abandonnées pour une raison ou une autre. Il souhaitait leur trouver une nouvelle famille qui leur offrirait une seconde chance et beaucoup d’amour, mais, surtout, qui accepterait de les prendre toutes les 2.

Récemment, sur Facebook, un porte-parole a partagé une excellente nouvelle : « Elles ont été adoptées ensemble » ! Après toutes les épreuves qu’elles ont traversées, elles peuvent désormais profiter de la vie et du confort de leur maison côte à côte.

