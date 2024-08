De généreux policiers se démènent sous une chaleur étouffante pour sauver un chat qui s’est coincé la tête dans un bocal (vidéo)

Grâce à leur agilité (ou à cause d’elle), les chats ont une incroyable capacité à se retrouver dans des situations improbables. C’est ce qui est arrivé à Jar Jar, un chat texan qui a réussi à se coincer la tête dans un bocal. Ce jour-là, la chaleur était accablante et le minou qui ne pouvait plus se désaltérer était clairement en danger. Heureusement, les forces de l’ordre sont rapidement intervenues et elles ont réussi à libérer le pauvre chat de ce piège.