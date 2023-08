Copies conformes, une chatte et 3 chatons font leur arrivée au refuge séparément et révèlent un tendre secret

Il y a quelques jours, un bénévole dévoué, membre de la Saskatoon SPCA (Canada), découvrait 3 chatons vulnérables au milieu de la rue. Sans hésitation, il a décidé de les emmener au refuge local pour leur offrir une chance de survie.

Ces boules de poils minuscules « étaient âgées d’environ 4 jours, et avaient été trouvées le long de l’avenue Monroe » a expliqué Shelia Gibbons, responsable de l’association, à CTV News Saskatoon.

Une ressemblance intrigante

Peu de temps auparavant, les membres de la Saskatoon SPCA avaient sauvé une chatte qui errait dans le même quartier. Sa fourrure, en noir et blanc, ressemblait fortement à celle des 3 chatons qui venaient d’être admis au refuge et a fait naître une pensée intrigante chez les bénévoles : et si cette chatte était leur mère ?

La solution était simple : présenter la féline à ses chatons et voir si l'instinct maternel se déclenchait. Et en effet, lorsque la chatte a été introduite auprès de sa progéniture, il n'y avait plus aucun doute ! Guidée par un instinct infaillible, elle a immédiatement reconnu ses petits et s'est mise à leur prodiguer l'amour, les soins et l'attention dont ils avaient désespérément besoin.

La maman chat a nettoyé et nourri sa progéniture, « chose qu’elle n’aurait pas faite aussi vite si les chatons n’étaient pas les siens », a ajouté Shelia Gibbons.

Une « belle histoire d’amour »

Sur Facebook, les bénévoles de la Saskatoon SPCA ont partagé cette réunion de famille particulièrement touchante. Pour ces adorables félins, une nouvelle vie pleine de promesses ne fait que débuter, puisque leurs bienfaiteurs sont à la recherche d’un foyer d’accueil qui voudra bien « continuer à écrire cette belle histoire d’amour ».

Une internaute a déjà exprimé son souhait d’ouvrir les portes de sa maison à la famille de félins. Nous sommes sûrs qu’ils y vivront des aventures toutes plus belles les unes que les autres…