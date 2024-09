Convaincue d’avoir adopté une adorable petite chatte, une jeune femme découvre qu’il s’agit en réalité d’un chat extrêmement rare (vidéo)

Chaque chat a ses particularités et certaines d’entre elles peuvent rendre un animal unique. La maîtresse de Josie en sait quelque chose ! Alors qu’elle venait d’adopter une adorable chatonne au pelage calico, un rendez-vous chez le vétérinaire a soudainement bouleversé tout ce qu’elle croyait savoir sur la boule de poils.

Avec leur pelage blanc, noir et roux, les chats calico sont certainement parmi les plus beaux du monde. C’est probablement ce qui a fait craquer la maîtresse de Josie. Quand elle a vu son adorable bouille sur le site de petites annonces Craigslist, elle a décidé d’aller chercher la petite chatte dès que possible. À ce moment-là, elle ne soupçonnait pas le moins du monde que cette petite boule de poils lui réservait une surprise…

Un chat spécial à bien des égards

Baptisée Josie, la minette s’est tout suite bien sentie dans son nouveau foyer, s’amusant avec plein d’entrain avec ses nouveaux jouets. La jeune femme a commencé à avoir quelques doutes sur le sexe de sa petite boule de poils, mais le vétérinaire lui avait assuré que Josie ne pouvait pas être un mâle, car « les chats calico ont 2 chromosomes X ». C’est en effet une particularité des chats tricolores : seul un félin calico sur 3000 est un mâle.

@xxycalico / TikTok

Un test a néanmoins été réalisé sur Josie et son résultat a stupéfait tout le monde. La minette était en réalité un mâle biologique avec des chromosomes XXY ! Par sa rareté, Josie était donc un chaton très spécial, d’autant qu’il a également des doigts supplémentaires !

Des internautes sous le charme

Aujourd’hui, le chat calico polydactyle a bien grandi et il est devenu « le garçon le plus adorable » selon sa maman. Celle-ci est récemment revenue sur cette petite mésaventure à travers une vidéo TikTok intitulée : « Comment j'ai eu par accident un chat rare ».

Relayée par Parade Pets, cette publication a fait fondre le cœur de bien des spectateurs. Les internautes ont notamment trouvé Josie magnifique et ils ont admiré sa belle queue duveteuse.

Certains d’entre eux ont aussi avoué avoir rencontré le même malentendu. « La même chose m'est arrivée avec notre chat tuxedo, je pensais que c'était une fille, je l'ai appelé Piper, j'ai découvert que c'était un garçon, alors nous avons essayé Viper, ça n'a pas marché, alors nous sommes retournés à Piper », a ainsi commenté un utilisateur de la plateforme.

A lire aussi : Un chat a trouvé le meilleur moyen pour se divertir à la maison en chassant des animaux virtuels à la télévision (vidéo)

@xxycalico / TikTok

De son côté, Josie a conservé son nom, même si sa maîtresse peut aussi l’appeler « Jo » ou « Jojo ». Comme l’ont souligné certains commentateurs, celle-ci a beaucoup de chance d’avoir trouvé ce chat exceptionnel, d’autant que les félins calico sont souvent considéré comme des porte-bonheurs. En plus d’être rare, Josie serait donc aussi magique !