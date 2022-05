Un chaton à 3 pattes et sa sœur livrés à eux-mêmes dans un jardin trouvent la clé du bonheur

Une résidente de l'État de Californie (États-Unis) a découvert une portée de chatons dans son jardin en début d'année. Leur maman n'est jamais revenue s'occuper d'eux. Affamés et transis de froid, les nouveau-nés ont été pris en charge par une bénévole de l'association Wrenn Rescues. L'un des bébés ne possédait que 3 pattes.

Une dame au grand cœur a mis 3 chatons abandonnés par leur mère à l'abri. Les nouveau-nés risquaient de mourir ainsi livrés à eux-mêmes dans le jardin. Afin de leur offrir les meilleurs soins possibles, cet ange tombé du ciel a contacté Erin, bénévole au Wrenn Rescues, un refuge pour animaux situé au sud de la Californie.

La bonne âme, habituée à prendre soin des chats en détresse, s'est constituée famille d'accueil. Les minuscules boules de poils ont été placées dans une couveuse et ont été chouchoutées 24 heures sur 24.

Malgré toute l'attention donnée, l'un des chatons prénommé Pancake a perdu la bataille quelques jours après son arrivée. Les 2 survivants, Waffle et Toast, se sont accrochés de toutes leurs forces avec l'aide de leur bienfaitrice.

© Erin / @catasticalmeows

Des chatons déterminés à vivre

Petit à petit, les 2 chatons ont commencé à prendre du poids et à retrouver de l'énergie. Néanmoins, Waffle, le félin au pelage noir et blanc, est né avec une patte en moins. Nous pourrions croire que ce handicap l'a ralenti sur le chemin de la vie. Au contraire, Waffle a fait montre de courage et de détermination.

Malgré son moignon, le jeune chat s'est aventuré dans son nouvel environnement. Il a même insisté pour être nourri en premier ! Waffle a savouré chaque gorgée de lait maternisé et s'est senti heureux d'avoir un estomac bien rempli.

© Erin / @catasticalmeows

Quant à sa sœur, Toast, elle a rapidement obtenu le titre de Miss Diva, rapporte Lovemeow. « Elle est têtue, bruyante et n'a pas peur de vous donner son avis, a déclaré Erin, elle veut toute l'attention. »

© Erin / @catasticalmeows

Ensemble pour toujours

Seuls survivants de leur portée, Toast et Waffle sont devenus inséparables. Lorsqu'ils ont été autorisés à quitter la couveuse, les chatons ont profité de nombreuses séances de jeux et de câlins. Plus forts et en bonne santé, ils ont vraiment commencé à s'épanouir. Courir et s'amuser toute la journée sont devenus leurs activités préférées.

Waffle n'a jamais baissé les pattes. Il a travaillé dur pour se déplacer normalement comme ses congénères. Avoir un membre en moins ne le rend pas différent pour autant. Aujourd'hui, Waffle a trouvé son équilibre et perfectionné sa démarche. Il se comporte comme n'importe quel autre félin domestique !

© Erin / @catasticalmeows

Pour bien clôturer cette histoire, nous avons le plaisir de vous informer que l'adorable duo a été adopté. À l'âge de 10 semaines, Toast et Waffle ont rejoint leur famille pour la vie.

« Leur nouvelle maman a attendu longtemps qu'ils soient prêts et cela valait la peine d'attendre, indiqué Erin, nous sommes ravis d'avoir fait partie de leur voyage. »

Bonne route Toast et Waffle !

© Erin / @catasticalmeows