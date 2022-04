"Charlie" ce chat cambrioleur amuse tout son quartier et a été surnommé le "chat klepto"

Un chat appelé Charlie s’est forgé une réputation de cambrioleur en série, ramenant chez sa famille toutes sortes d’objets qu’il prélève çà et là dans le quartier. Le félin cleptomane n’est pas peu fier de son butin.

Dans son quartier, on ne l’appelle plus par son nom, Charlie, mais par son surnom qui est le « chat-klepto ». L’animal est, en effet, connu pour cette fâcheuse manie qu’il a de voler des objets pour les accumuler chez ses propriétaires, qui ne savent plus quoi faire pour l’en empêcher. Un récit rapporté par ITV News.

Alice Bigge avait adopté Charlie et sa sœur Smudge au refuge Moggie Rescue Centre ; les 2 félins avaient été abandonnés alors qu’ils n’étaient encore que des chatons. La famille vit dans le district de Bedminster à Bristol, dans le sud-ouest de l’Angleterre.

Si, comme bon nombre de ses congénères, il arrive à Smudge de ramener quelques cailloux, des coquillages ou même des vers de terre à la maison, son frère, lui, s’est spécialisé dans les petits larcins.

Après l’adoption, les 2 chats n’étaient pas autorisés à sortir pendant quelques semaines. Puis, quand ils ont enfin pu le faire, Charlie a commencé à revenir de ses petites aventures quotidiennes avec des « souvenirs » dans la bouche.



« Nous ne savions pas ce qui se passait, mais un matin, je me suis réveillée avec un diplodocus juste à côté de ma tête sur mon oreiller, raconte sa propriétaire. Et Charlie était assis là, l'air fier de lui. »

Les objets cambriolés étaient principalement des jouets dinosaures. Après avoir mené sa petite enquête, Alice Bigge a pu en déterminer la provenance ; une crèche située à quelques pâtés de maison de là. Charlie rapportait également des voitures miniatures, des pinces à linge, des canards en plastique et même une paire de lunettes, qu’il faisait tranquillement passer à travers la chatière.

Un message adressé aux propriétaires des objets volés par Charlie

C’est justement en découvrant les lunettes que sa maîtresse a pris la chose très au sérieux. Il fallait absolument les restituer à leur propriétaire, mais elle ne savait pas à qui elles appartenaient.

Sa fille Martha, 11 ans, et une amie appelée Elsie ont alors écrit un message devant la maison, avec les objets volés déposés juste en dessous. « Klepto-cat, peut-on y lire en gros. Notre chat Charlie aime bien emporter des choses. Un de ces objets vous appartient-il ? Si oui, reprenez-le. »

On ignore si des gens sont effectivement venus récupérer leurs effets personnels « empruntés » par Charlie.