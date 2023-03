Cette jeune chatte sourde et à la tête penchée dit adieu à l'errance grâce à des gens fabuleux

L’inclinaison de sa tête, sa démarche chancelante et les différents autres troubles dont Jonesy souffrait avaient ému la fondatrice d’une association. Cette dernière sauvant en priorité les cas les plus complexes, elle avait tout de suite accepté de prendre le chaton en charge.

Jonesy a été appelée ainsi en référence au chat roux du lieutenant Ellen Ripley, incarnée par Sigourney Weaver, dans le film « Alien » (1979). Si cette jeune chatte n’a pas la même couleur de robe, elle est au moins aussi courageuse que son congénère du grand écran.

Elle a, en effet, dû surmonté d’énormes difficultés très tôt dans sa vie. Découvert dans la rue par une passante bienveillante, ce chaton était couvert de puces et de tiques. Il tremblait en marchant et avait la tête fortement inclinée sur le côté.

Un mois plus tard, Jonesy a été prise en charge par Marie et son association Charlie’s Army. Basée à Philadelphie en Pennsylvanie (Etats-Unis), cette organisation sauve et réhabilite les chats à besoins spécifiques, notamment ceux menacés d’euthanasie dans les refuges.

Peu après l’arrivée de Jonesy, Marie s’est rendu compte qu’elle était également sourde. Grâce aux soins et à l’amour reçus, son état s’est considérablement amélioré et son penchement de tête est devenu moins prononcé. La chatte a encore quelques soucis de coordination, en particulier pour se réceptionner après un saut, mais elle a réalisé des progrès remarquables.



Charlie's Army Animal Rescue / Facebook

Marie et ses camarades ont ainsi pu voir à quel point cet chaton est joueur, curieux, énergique et espiègle. On ne s’ennuie jamais avec elle.

« Cette douce fillette à la tête inclinée a été décrite comme un peu bizarre et manquant légèrement de grâce (un chaton comme je les aime !), explique la fondatrice de l’association à Cole & Marmalade. Elle a déjà été vue par notre vétérinaire, et il pense que c’est comme ça qu’elle est (ce qui parfait, au cas où vous vous poseriez la question). J’ai le sentiment que Jonesy va beaucoup nous divertir ».

« L’aimer pour ce qu’elle est »

Jonesy adore jouer seule, mais quand vient l’heure de la sieste, elle court rejoindre ses congénères pour se blottir contre eux. Elle aime aussi être portée, et se met alors à ronronner en continu.

A lire aussi : "Aucun animal ne devrait passer toute sa vie au refuge" : Rosie, chatte à l'oreille déformée, attendait ce moment depuis 11 ans



Charlie's Army Animal Rescue / Facebook

L’équipe de Charlie’s Army lui cherche une famille aimante et patiente, disposée à l’aider lors des repas, par exemple, car elle mange très lentement. « Je m'assois parfois avec elle pendant 30 minutes pendant qu'elle mange (j'ai bon espoir que cela s'améliorera à mesure qu'elle grandira) », indique Marie sur la page Facebook de l’association.

« Sa famille devrait l'aimer pour ce qu’elle est ; un animal magnifique, doux comme un nuage et unique », ajoute-t-elle.