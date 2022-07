Cette chatte sourde ne se passerait de ses balades à vélo dans Londres pour rien au monde

Travis Nelson explique à TimeOut que tout avait commencé lors du premier confinement imposé par la pandémie de Covid-19. A cause de la crise sanitaire, il avait perdu son emploi et s’était mis à faire du vélo dans la ville. « Un jour, poursuit-il, j'ai pensé que ce serait amusant d'emmener Sigrid avec moi, alors je l'ai mise dans mon panier de vélo. Elle a adoré ça, alors nous le faisons systématiquement depuis ».

Confortablement assise dans le panier, Sigrid est attachée à une laisse pour sa sécurité. Une caméra GoPro immortalise leurs promenades londoniennes, alors que les gens viennent souvent à leur rencontre. La réaction de la chatte à leur égard dépend de son humeur du moment ; il lui arrive d’accepter leurs caresses comme il lui prend parfois de pousser des sifflements pour exprimer son désaccord.

La belle Sigrid a ses lieux préférés à Londres. Elle apprécie tout particulièrement les boutiques de Covent Garden dans le West End, le café Chamomile sur England's Lane où des friandises l’attendent, ou encore Regent's Park où elle essaie, en vain, de courir après les écureuils. Et ne comptez pas sur elle pour se cacher lorsqu’elle se retrouve face à un animal bien plus gros. En bonne Chatte des forêts norvégiennes, Sigrid « n’a peur de rien », assure son propriétaire.

Un duo qui milite également pour les droits des cyclistes londoniens, comme en mai dernier, lorsqu’une voie cyclable sur le pont de Westminster était envahie par les clients d’un marchand de crème glacée. Travis Nelson avait exprimé son indignation sur Twitter, et la police y avait rapidement réagi en mettant à nouveau ce couloir à la disposition des conducteurs de deux-roues.

Can something be done about these ice cream trucks illegally parking on Westminster Bridge? There has been, and will continue to be, accidents caused by this. @Westminster_LCC @LambethCycling @CityWestminster @Lambeth_council @MetCC pic.twitter.com/lgLsYrBlf2