Cette chatte rebelle détestait tout le monde, avant qu'une personne ne parvienne à conquérir son cœur (vidéo)

Certains chats ne peuvent se passer de la compagnie des êtres humains, mais pour Nanoos, c’est différent. Cette chatte fougueuse en fait voir de toutes les couleurs à sa maîtresse, Reem Mohammad, qui a décidé de se confier à son sujet auprès de The Dodo l’année dernière.

Nanoos, grande misanthrope

« Nanoos déteste tout le monde. Elle déteste les humains. Elle déteste les autres animaux. Elle me déteste. Elle déteste tout ce qui respire », a-t-elle déclaré.

Dans toute cette haine, il existe une catégorie d’individus que Nanoos méprise pardessus tout : les enfants. « Elle les déteste tellement. Je pense que cela est lié à leur innocence, ils sont heureux, et elle déteste le bonheur », a ajouté sa maîtresse.

Un heureux élu

Y a-t-il tout de même une personne dans ce monde capable d’adoucir le coeur de la petite Nanoos ? Heureusement, oui. Le père de Reem est le seul individu sur cette Terre à entretenir un lien affectueux avec la féline.

« La personne que Nanoos aime plus que tout, c’est mon papa. C’est lui qu’elle a choisi, bien que je ne comprenne pas vraiment pourquoi. »

Une thérapie avec un comportementaliste félin

Un an plus tard, Reem s’est à nouveau confiée au sujet de Nanoos, qui semble être plus apaisée qu’auparavant. « Elle se comporte plus ou moins de la même façon, mais il y a quand même eu un peu de progrès ! En travaillant avec Jackson Galaxy [comportementaliste félin] et en suivant ses conseils, il y a eu des changements positifs. »

Reem commence même à jouer avec sa colocataire à moustaches. « La plupart du temps, je ne l’intéresse pas, mais parfois, elle veut bien jouer avec moi, et je trouve cela génial ! J’arrive même à la porter de temps en temps sans me faire griffer ou mordre. »

@nanoosontheloose / Instagram

Toutefois, certaines choses ne changent jamais : le père de Reem reste l’humain préféré de la féline, et « les enfants seront toujours ses ennemis ». Peut-être qu’un jour, Nanoos comprendra que les câlins et les baisers ne sont pas si terribles que cela…

En attendant, elle prend un malin plaisir à mordre et à griffer les membres de sa famille, qui ont choisi de l’accepter et de l’aimer telle qu’elle est.