Cette chatte fait fondre les cœurs avec son "sourire" communicatif et ravageur (vidéo)

Il suffit parfois d’un simple sourire pour que les effets d’une dure et épuisante journée s’effacent et laissent place à un sentiment de joie diffus et revigorant. C’est le genre de traitement que nous réserve Aurora, une chatte qui sait partager sa joie de vivre et le fait quasiment sur commande. Sa propriétaire a, en effet, trouvé le moyen de déclencher chez elle les jolies et agréables risettes dont les internautes l’ayant découverte ne peuvent plus se passer.

La propriétaire d’Aurora tient un compte TikTok baptisé « @roro.cat » et dont la minette est évidemment la grande star. Ledit compte est suivi par plus de 412 000 abonnés.

La jeune femme y a donc présenté l’adorable chatte à la robe grise et tigrée à son large public. Elle a aussi et surtout fait découvrir à ce dernier la grande particularité d’Aurora qu’est son « sourire ».

Aurora a, en effet, adopté une mimique qui fait penser au sourire humain. Sa maîtresse l’incite à afficher cette mine réjouie tout simplement en lui frottant le menton.

Dès qu’on la caresse sous la mâchoire, elle ferme les yeux, lève légèrement la tête et sourit, pour le plus grand bonheur de son humaine et de tous ceux qui la voient à l’œuvre dans ses vidéos.



@roro.cat / TikTok

Déclencheuse de bonne humeur depuis 2012

L’une d’elles, postée le 20 mai sur le réseau social et relayée par Parade Pets, est devenue virale avec 1,2 million de vues. C’est, par ailleurs, un extrait très bien choisi du morceau « Uptown Funk » (Mark Ronson et Bruno Mars) qui accompagne cette séquence, puisque le passage dit « Don’t believe me just watch » (Vous ne me croyez pas, regardez).

En légende, la propriétaire d’Aurora indique que cette dernière s’emploie à « inverser les froncements de sourcils depuis 2012 ». On peut donc en déduire que la chatte est âgée de 11 ans.

Une autre vidéo partagée 3 jours plus tard par @roro.cat la montre faire la même chose ; elle lui caresse le menton pour la faire sourire. Aurora affiche dans la foulée une expression beaucoup plus sévère, histoire de rappeler qu’elle sait aussi faire preuve de sérieux.

