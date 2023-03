Cette chatte a une méthode singulière pour se relaxer dans la baignoire (vidéo)

Polly Pocket est la protagoniste d’une vidéo tout à fait surprenante où on la voit endormie dans la baignoire. Elle n’est pas du tout mouillée pour autant, puisque cette chatte fait sa sieste dans un bac en plastique flottant dans le bain à moitié rempli.



@payandpoll / TikTok

Postée sur TikTok le vendredi 24 février par une utilisatrice se faisant appeler « @payandpoll » et relayée par le site Pet Helpful, la séquence est devenue virale sur le réseau social. Elle a effectivement suscité 10,1 millions de vues.

On y entend la propriétaire de la chatte à la robe tigrée dire à cette dernière qu’il « est temps de sortir de la baignoire ». Polly Pocket, elle, est tellement bien installée dans son petit « bateau » et bercée par l’eau qu’elle n’a pas du tout envie de quitter son embarcation. On n’a aucun mal à la comprendre…

L’explication dans une autre vidéo

@payandpoll a partagé une autre vidéo le jour-même où elle répondait à la question d’une internaute, cette dernière lui ayant demandé comment était née cette étrange habitude chez Polly Pocket.

Sa propriétaire a ainsi expliqué que son amie à 4 pattes, qu’elle décrit comme étant « la chatte la plus mignonne de tous les temps », est extrêmement attachée à elle et la suit partout, jusque dans son bain. Alors, pour lui permettre de rester auprès d’elle dans la baignoire en toute sécurité, elle avait eu l’idée de lui acheter ce bac en plastique. Polly Pocket l’avait tout de suite adopté et ne peut plus s’en passer depuis.

La suite de cette 2e vidéo montre d’ailleurs comment la chatte saute dans sa petite barque.

