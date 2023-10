Ces 3 chatons de refuge ont tout pour plaire, mais ils peinent à séduire une famille adoptive (vidéo)

Les chatons de refuge ont souvent plus de chance que leurs aînés lorsqu’il s’agit de trouver une famille adoptive. Malheureusement, Snowball, Cowboy et Animal Mother ont attendu bien plus longtemps que les bénévoles ne l’auraient imaginé.

Il y a quelque temps, 3 chatons à la robe noire ont fait leur arrivée dans un refuge municipal de Caroline du Nord, aux États-Unis. Cet endroit n’était pas idéal pour eux, car il les rendait particulièrement anxieux. Heureusement, les bénévoles de Sister Kitten Animal Rescue (SKAR) n’ont pas tardé à leur offrir un cocon beaucoup plus chaleureux.

Un épanouissement immédiat

Là-bas, les boules de poils au tempérament agité se sont détendues et ont dévoilé leurs multiples qualités. Elles étaient âgées d’environ 7 semaines, et ont été nommées en référence au film Full Metal Jacket : les 2 femelles s’appellent Snowball et Animal Mother, tandis que le seul mâle de la portée a reçu le nom de Cowboy.

Ces superbes panthères étaient extrêmement amicales, et ont passé leurs journées à s’amuser les unes avec les autres. Malheureusement, elles n’ont pas suscité d’intérêt de la part des adoptants, et ce, pendant plusieurs semaines.

Comme le rappelle Cole & Marmelade, ce phénomène n’est pas vraiment surprenant : les chats de couleur noire ont tendance à attendre un peu plus longtemps que leurs congénères avant de trouver un foyer…

Pourtant, les chatons Full Metal Jacket débordaient de beauté. Leurs jolis reflets argentés, leur fourrure duveteuse et leurs yeux dorés allaient forcément finir par taper dans l’oeil de la famille de leurs rêves…

Une patience récompensée

Heureusement, cette attente interminable a pris fin il y a quelques semaines. Sur les réseaux sociaux, les bénévoles de SKAR ont apporté de bonnes nouvelles aux internautes. Cowboy fut le premier a être adopté dans une famille aimante, tandis que ses 2 sœurs ont rejoint leur foyer éternel sans être séparées.

Les chatons Full Metal Jacket ont montré que derrière leur manteau de poils noirs, se cachaient des cœurs aimants et des personnalités adorables. Ils ont désormais la chance de vivre une vie heureuse et remplie d'amour, grâce à l'engagement des bénévoles de SKAR et à la générosité de leurs nouvelles familles.