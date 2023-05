Embarquez avec Rocco, le Maine Coon aventurier qui fait rêver des millions d'internautes grâce à ses escapades nautiques (vidéo)

Bientôt, l’été pointera le bout de sa truffe et marquera le retour des beaux jours. Rocco, lui, n’a pas attendu le 21 juin pour se jeter à l’eau ! Chaque semaine, ce Maine Coon part à l’aventure sur son bateau en compagnie de ses proches, et fait rêver des millions d’internautes.

Nos amis les félins sont réputés pour détester l’eau. En effet, la plupart d’entre eux refusent tout contact avec cet élément, et ce pour diverses raisons. Le Maine Coon, néanmoins, vient prouver le contraire, car il compte parmi les races de chats adeptes de l’eau.

Un doux matou nommé Rocco fait partie de ces géants au grand coeur, et c'est son amour pour l’eau qui l’a rendu célèbre sur les réseaux sociaux. PetHelpful est revenu sur son quotidien hors du commun.

La vie de rêve de Rocco

Il y a quelques jours, une vidéo devenait virale sur le compte Tiktok de @mryan108 en dépassant les 2 millions de vues. On pouvait y voir Rocco, un Maine Coon de 2 ans passionné par ses balades hebdomadaires en bateau. Ce petit moussaillon à 4 pattes a indéniablement trouvé son élément…

En effet, Rocco pourrait passer des heures à admirer le mouvement des vagues, les allées et venues des petits poissons, et à découvrir de nouveaux paysages. Le Maine Coon adore sentir le vent balayer son pelage long et soyeux. Et rassurez-vous : il n’a pas peur de faire trempette, comme le prouve son poil mouillé !

Ses maîtres n’oublient pas l’essentiel pour autant, et tiennent à assurer sa sécurité à tout prix, en l’équipant notamment d’un gilet de sauvetage. Rocco fait toujours l’objet d’une surveillance accrue de la part de ses propriétaires, qui peuvent alors profiter d’un agréable moment en sa compagnie.

Des millions d’internautes rêveraient de mener la vie du petit Rocco, et ils n’ont pas hésité à le faire comprendre sur les réseaux sociaux. « Cette vidéo me met de bonne humeur », « Nous attendons toujours une invitation ! », « J’aimerais tellement que mon chat fasse la même chose », pouvait-on lire parmi les nombreux commentaires sur TikTok.