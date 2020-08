Ce chaton ne quitte son doudou sous aucun prétexte même quand il va chez le vétérinaire !

© Operation Catnip

Depuis toujours, la peluche de Ponyo le chaton l’aide à se sentir en sécurité. Alors, quand il a fallu aller chez le vétérinaire pour se faire opérer, le jeune félin s’est accroché à son compagnon durant toutes les étapes de l’intervention.

Ponyo n’était encore qu’un minuscule chaton quand il a été adopté par Samantha Smart et sa famille. Le petit félin miaulait désespérément devant la maison et tout le quartier s’était mobilisé pour le localiser. Finalement, il a été retrouvé et les Smart l’ont accueilli parmi eux. Ils avaient déjà un chat, mais ils savaient que Ponyo avait besoin d’un foyer aimant.

Peu après son arrivée à la maison, Violet, la fille de Samantha, a offert un doudou au chaton pour le réconforter : un dragon vert en peluche. Très vite, le petit animal s’y est attaché, au point de dormir systématiquement avec lui et de le traîner partout où il va.

Récemment, Ponyo devait être stérilisé. Samantha et les siens savaient que cela allait être une dure épreuve pour le jeune chat. Ils savaient aussi que son dragon adoré pouvait l’aider à la traverser. Le jouet l’a donc accompagné à la clinique.

La stérilisation a été arrangée par l’organisation Operation Catnip. Melissa Jenkins, membre du personnel de la clinique vétérinaire, raconte à The Dodo que « quand Ponyo est arrivé […], il était très nerveux. Nous avons remarqué son doux ami dragon dans sa caisse de transport, alors nous l’avons placé dans le box avec lui. Ponyo s’est caché derrière le dragon, qui lui apportait clairement du réconfort. »

A lire aussi : Meilleurs amis, cet enfant peut compter sur son chat quand il s'agit de soutien scolaire !

L’équipe de la clinque vétérinaire a fait en sorte que la peluche soit aux côtés du chaton à chacune des étapes de l’intervention. Le dragon a été la première chose que Ponyo a vue lorsqu’il s’est réveillé après l’opération. Sa présence a été déterminante pour le chaton, qui a ainsi pu vivre un peu plus sereinement ce passage à la clinique.

Il n’y a aucun doute, Ponyo et son dragon ne se sépareront jamais !