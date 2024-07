Ce chat solitaire qui a connu l’errance après le décès de son propriétaire émerveille sa nouvelle maîtresse

La vie n'a pas toujours été douce avec le pauvre Hamish. Après le décès de son maître, ce chat âgé de 10 ans au pelage roux et blanc a passé des mois à errer dans les rues de Glasgow (Écosse). Cette période difficile lui a d’ailleurs laissé quelques cicatrices de batailles… Avec l'aide de l'association Cats Protection Glasgow, le gentil matou a heureusement fini par trouver une nouvelle famille.

« Un chat délicieux et de bonne nature »

C’est une publication sur les réseaux sociaux pour reloger Hamish qui a fait toute la différence. « C'est un chat délicieux et de bonne nature qui aime s'asseoir à côté de ses humains ou à côté de leurs pieds et il aime toujours jouer avec ses jouets. », pouvait-on lire dans le post de l’association. « Il apprécie un bon toilettage et fait la réciproque en vous toilettant directement ! […] Hamish profite de sa tranquillité […] et il serait le plus heureux dans une maison où il n'y a pas d'autres animaux domestiques et où les enfants sont un peu plus âgés et peuvent être calmes. Nous aimerions aussi qu'il puisse s'asseoir à nouveau dehors au soleil », se poursuivait la publication.

Cats Protection Glasgow Branch / Facebook

Ce n’est pas tant ce descriptif que la photo du minou qui a retenu l’attention de Victoria Brenan. Elle a tout de suite été attirée par ses « joues de tamia » uniques et son « visage effronté ».

« J'ai grandi avec des chats dès mon plus jeune âge, mais je n'en avais plus depuis quelques années. De plus, mon partenaire est allergique aux chats, alors j'avais mis de côté toute idée d'en avoir un jusqu'à ce que je voie Hamish », a-t-elle déclaré à Glasgow Live. « Il avait l'air si mignon et il avait une histoire un peu triste. J'ai pensé que j'aimerais contribuer à rendre sa vie plus heureuse. »

Cats Protection Glasgow Branch / Facebook

Une nouvelle vie pour Hamish

En arrivant dans sa nouvelle maison, Hamish avait un peu peur au début du conjoint de Victoria. « On voyait qu'il vivait avec une personne seule, mais il s'est adapté après quelques semaines », a déclaré la jeune femme.

Victoria Brenan / Facebook

A lire aussi : Des mois après son sauvetage et alors que ses chatons ont été adoptés, cette chatte affectueuse mais "trop timide" attendait toujours sa chance (vidéo)

Selon elle, Hamish a bon appétit et il est très bavard. Il est également remarquablement sociable, même s’il a des limites. Si des visiteurs lui accordent trop d’attention, il se retirera pour être seul. Il fait en tout cas le bonheur de ses nouveaux parents. « Nous ne pouvons pas imaginer vivre sans lui maintenant », a avoué Victoria.

Cats Protection espère que l’histoire d’Hamish encouragera d’autres adoptants à se tourner vers des chats âgés qui sont souvent négligés, mais qui ont pourtant tellement d'amour à donner.