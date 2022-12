Ce chat réagit de manière hilarante face à 3 personnes en train de danser, et devient une star sur les réseaux sociaux (vidéo)

Puma le chat ne sait plus quoi penser. Il trouve les humains bien étranges, surtout lorsqu’ils se mettent à danser inopinément. Malgré lui, il a partagé sa surprise aux utilisateurs de TikTok, et ce sont près de 30 millions d’entre eux qui sont restés scotchés face à leur écran !

Mariasha Pinchuk est l’heureuse propriétaire d’un chat noir au nom de Puma. Elle prend plaisir à partager de nombreuses vidéos de son matou préféré sur sa page TikTok, mais celle qu’elle a publiée le 18 septembre dernier a rencontré un succès auquel elle ne s’attendait probablement pas, comme le rapporte Newsweek.

« Mais que font ces humains ? »

Si Puma pouvait parler, il dirait beaucoup de choses. Son visage particulièrement expressif a attiré l’attention d’une grande quantité d’internautes, et quand on regarde la fameuse vidéo où il se met en scène, on comprend mieux pourquoi !

Alors que 3 personnes se mettent à danser et veulent être filmées, Puma se place directement dans l’objectif de la caméra et devient de suite le centre de l’attention. Il jette régulièrement des regards éberlués à ces danseurs. D’ailleurs, ses oreilles pivotantes en disent long, elles aussi !

Serait-un appel à l’aide lancé par ce matou noir ? C’est en tout cas ce que pense une internaute. D’autres y voient là un félin qui n’aime pas être laissé de côté, et qui tente tout simplement de remettre les pendules à l’heure.

Une chose est sûre : Puma n’a pas fini de faire rire sa maîtresse. Elle continue, régulièrement, de publier des vidéos drôles en son honneur, pour le plus grand bonheur de ses followers !