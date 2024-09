Ce chat n'en croit pas ses yeux en découvrant le nouveau "look" de son ami Maine Coon (vidéo)

Samson est un chat de race Maine Coon qui, outre sa grande taille, se définit par sa jolie et généreuse fourrure de couleur grise.

Sa propriétaire, prénommée Madison, explique que son ancienne famille l’aimait et s’occupait de lui comme elle le pouvait, mais avait quelque peu négligé l’entretien de son poil. Avec le temps, de nombreux nœuds s’étaient formés, lui causant inconfort et douleurs tout en altérant son aspect.

Après l’avoir adopté, Madison avait essayé de remettre son pelage en ordre, mais il était dans un trop mauvais état. Sur les conseils du vétérinaire, elle a fini par le tondre.



giantmainecooncat / Instagram

Une fois le rasage terminé, Samson est rentré à la maison où il a retrouvé l’autre chat de la famille, qui était clairement étonné de le voir ainsi.

On peut découvrir la réaction du félin à la robe rousse dans une vidéo que Madison a partagée sur le compte Instagram « giantmainecooncat » et que relaie Parade Pets. La voici :

Le poil de Samson repoussera et son pelage retrouvera toute sa splendeur

Alors que les images révèlent l’apparence du Maine Coon après avoir été débarrassé d’une grande partie de son pelage, on voit apparaître son congénère, qui semble ébahi par ce changement.

En entrant dans la pièce, il s’approche prudemment de Samson, le renifle comme s’il cherchait à s’assurer que c’était bien son ami qu’il avait sous les yeux, puis l’observe attentivement de haut en bas, l’air incrédule.

A lire aussi : Ce chat senior protège et veille sur sa compagne malvoyante avec laquelle il a vécu 17 ans dans la rue, malgré sa maladie (vidéo)



giantmainecooncat / Instagram

Bien entendu, ce nouveau « look » non voulu n’est que provisoire. Ce n’est qu’une question de temps avant que Samson ne retrouve son épaisse et majestueuse fourrure grise.

D’ici là, lui et son compère reprendront petit à petit leurs vieilles habitudes et tout rentrera dans l’ordre.