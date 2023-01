Ce chat errant n’avait qu’une boîte en carton pour se réfugier, il est aujourd’hui un matou d’intérieur épanoui

Un joli félin retrouvé dans les rues de l’état de New York a rejoint une famille en un temps record, selon les bénévoles. 24 heures lui ont suffi pour quitter l’errance, et goûter aux plaisirs de la vie d’intérieur. Aujourd’hui, il est le plus heureux des matous !

Love Meow revenait il y a quelques jours sur le fabuleux destin d’Elf, renommé Thumper, un chat retrouvé dans une boîte en carton par une promeneuse. Cet objet semblait être son seul et unique refuge, et il était impensable pour la jeune femme de le laisser dehors dans de telles conditions.

Il va quitter la rue et la solitude en un temps record…

Elle a alors fait le nécessaire pour le confier aux vétérinaires de Veterinary Emergency Group, à White Plains (États-Unis), puis à l’association Little Wanderers NYC. Craintif à ses débuts, le petit Elf s’est peu à peu ouvert à ses bienfaiteurs. Il était soulagé de ne plus avoir à subir le froid de la rue. « Il a dévoré la nourriture que nous lui avons donnée. Il mourrait de faim » se remémorent les bénévoles.

Dans la même journée, une femme du nom de Tricia avait entendu parler de l’histoire d’Elf. Elle était immédiatement tombée sous son charme, et s’était rendue dans les locaux de Little Wanderers NYC pour en savoir plus sur le petit rescapé. Quelques heures plus tard, Elf (renommé Thumper) rejoignait son toit !

C’est une adoption qui s’est faite en un temps record selon les bénévoles. Thumper ne pouvait pas rêver mieux ! Il n’a pas tardé à exprimer sa reconnaissance envers sa nouvelle maman, et à montrer de nombreux signes d’affection à son égard.

Le matou a trouvé celle qu’il lui fallait

Tricia a rapidement remarqué qu’il y avait un petit problème avec les pattes arrière de Thumper. « Elles étaient dirigées vers l’extérieur, et ressemblaient aux pattes d’un lapin » raconte-t-elle. Elle se demande d’ailleurs si ce n’est pas cette « différence » qui a mené Thumper à se retrouver seul dans la rue.

A lire aussi : Une chatte se perche en haut d'un arbre et donne lieu à un sauvetage périlleux, avant de révéler un secret bien caché (vidéo)

Mais cela importe peu la bonne samaritaine. « J’ai une affection toute particulière pour ces chats différents, qui ont besoin de plus d’amour » confiait-elle. Il est donc sûr et certain que Thumper est tombé entre de bonnes mains. Bien qu’il ne puisse pas sauter de la même manière que ses congénères, il croque la vie à pleines dents, ne ressent aucune douleur, et profite d’un quotidien chaleureux en compagnie des autres félins qui vivent sous le même toit que lui.