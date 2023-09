Ce chat de 22 ans a retrouvé une nouvelle jeunesse depuis qu’il a été adopté (vidéo)

Les chiens et les chats âgés font partie des animaux « oubliés » des refuges. Les potentiels adoptants ne s’attardent généralement pas devant leurs chenils. Ils préfèrent choisir un animal ayant une longue espérance de vie devant lui, sans problèmes de santé. C’est donc tristement que de nombreux animaux séniors terminent leurs vies seuls dans une cage, sur un sol bétonné, loin de l’amour d’une famille.

Mais heureusement, quelques personnes au grand cœur continuent à s’intéresser aux séniors. Et certains s’attachent à prouver à quel point ils sont fantastiques. C’est le cas de Miranda, qui a partagé une vidéo montrant que son félin de 22 ans avait tout d’un jeune, et qu’il déjouait tous les pronostics.

Roxanne a été adoptée à l’âge de 20 ans

Du haut de ses 20 ans et demi, la chatte Roxane ne s’attendait surement pas à trouver une nouvelle famille. Pourtant, une jeune peintre faisant des portraits d’animaux a craqué pour elle, et a décidé de lui offrir une belle fin de vie. Elle craignait que la chatte ne vive pas longtemps, mais était fermement décidée à profiter de chaque instant. Et surtout, elle voulait rendre Roxanne heureuse.

Depuis, un an et demi s’est écoulé, et Roxanne a fêté ses 22 ans. Étonnamment, elle semble toujours en pleine forme, comme le montre la vidéo de Miranda. Elle joue avec enthousiasme, se promène en voiture avec sa maîtresse, et bondit sur des tables comme une petite jeune. Elle est pleine d’énergie et semble réellement comblée.

En montrant cette réalité, Miranda espère sensibiliser les gens à l’adoption d’animaux âgés. Ils méritent de trouver une famille, tout autant que les plus jeunes. Et ils ont énormément d’amour à donner, parfois même plus que les bébés.

Nous souhaitons à Miranda et Roxanne encore de belles et longues années de vie commune. N’oublions pas que le record d’âge pour un chat s’établit à 38 ans, comme le rappelle PetHelpful !