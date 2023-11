Avis Litter Genie : l'équipe Woopets a testé la poubelle à litière LitterLocker

Avoir un petit félin qui nous suit comme notre ombre, ronronne des mots doux à l’oreille de notre cœur et nous inspire la joie de vivre est un pur bonheur au quotidien. Mais avouons-le : nettoyer ses toilettes personnelles peut représenter une véritable corvée. Si nous procrastinons, le bien-être de notre moustachu en pâtit et un bataillon de mauvaises odeurs prend d’assaut notre domicile. Face à ce constat, l’équipe rédactionnelle de Woopets a testé la poubelle à litière LitterLocker par Litter Genie ®. Verdict ?

Campés devant l’écran de notre ordinateur, nous avons la sensation d’être observés. En relevant la tête, nous croisons les jolis yeux verts d’Anthéa, sagement assise près de la porte. Attirés par ce regard que nous connaissons bien, nous nous levons et entrons dans la pièce où trône sa maison de toilette. Nos narines se trémoussent naturellement : l’odeur d’urine de chat est reconnaissable entre mille !

Nous le savons bien, il faut retirer les petites affaires de Mademoiselle pour éviter un bal d’effluves malodorants dans tout l’appartement. Pire encore ! Si nous nous lâchons dans les bras de la procrastination, notre adorable minette en souffrira.

La saleté envahissant son bac à litière risque de la pousser à faire ses besoins ailleurs – comme le superbe tapis qui orne le parquet du salon –, et de provoquer des maladies des voies urinaires. Or, en tant qu’adoptants responsables, notre rôle consiste à veiller au bien-être et à la santé de notre fidèle compagnon.

Désireux de trouver une solution pour nous faciliter la vie et améliorer celle de notre boule de poils adorée, nous avons testé la poubelle à litière LitterLocker par Litter Genie®.

N°1 aux États-Unis, la marque faisant l’objet de notre test était connue jusqu’ici sous le nom de LitterLocker (attribué aujourd’hui à la poubelle) avant de se métamorphoser en Litter Genie®.

Cette dernière propose d’autres accessoires utiles pour nos amis aux longues moustaches et leurs humains, dont le bac à litière Litter Box. Sa forme unique facilite le nettoyage, tout en offrant un espace confortable à Mimi.

Une poubelle à litière qui facilite enfin la vie des propriétaires de chats ?

Après l’arrivée du colis (et une inspection félinement minutieuse d’Anthéa qui, non seulement voue une véritable passion pour les boîtes en carton, mais ressent aussi un besoin irrépressible d’assouvir sa curiosité), nous installons la poubelle à litière à côté de sa maison de toilette. Un accessoire en plus à caser dans notre appartement urbain… qui, heureusement, prend peu de place et sait se faire discret !

À première vue, cet objet (fabriqué à partir de 80 % de plastique recyclé) semble être un simple gadget. Mais comme nous le rappelle Anthéa à travers son regard éloquent : pas de jugement prématuré avant d’avoir apprivoisé la bête, procédons à la phase de test ! Notre maniaque de la propreté n’a certainement qu’une hâte : que nous nous débarrassions de la litière sale après chacun de ses passages…

Justement, avec LitterLocker par Litter Genie®, terminé les allers-retours fréquents entre la maison de toilette du chat et la poubelle extérieure. Nous pouvons désormais jeter les souillures dans un système intelligent, tout-en-un, de manière simple et efficace.

Ce dernier comporte une recharge octogonale longue durée allant jusqu’à 3 mois. Grâce à son film multi-épaisseurs doté d’une technologie anti-odeurs, elle retient les effluves malodorants, ainsi que les germes et les bactéries en toute sécurité. En d’autres termes, nous respirons enfin un air frais dans notre logement, malgré la présence d’un bac à litière régulièrement utilisé !

LitterLocker par Litter Genie® : une solution efficace pour limiter les odeurs et prendre soin de son chat

Nous avons remarqué qu’il suffisait de 3 petites étapes pour garder un air sain dans notre intérieur, et combler de bonheur notre félin. Munis de la pelle (fournie avec le contenant), nous ramassons la litière souillée, puis nous la stockons dans la poubelle. Nous tirons ensuite la poignée coulissante pour emprisonner les odeurs qui souhaitent se faire la malle.

Ainsi, nous n’avons plus besoin de doubler des sacs-poubelle classiques pour essayer de bloquer (en vain) les émanations désagréables. Eh oui, comme de nombreux propriétaires de chats, nous avons cherché maintes petites astuces pour contrer les effluves qui gênaient notre nez ! Pour nous, LitterLocker par Litter Genie® est la solution que nous avons toujours espérée. Aujourd'hui, nettoyer les toilettes personnelles de notre chat n'est plus une corvée.

Information en plus et pas des moindres : Anthéa utilise quotidiennement sa maison de toilette sans souci. Nous n’avons jamais « d’accident » de « malpropreté » au sein de notre domicile. Elle reste heureuse ainsi qu’en bonne santé, et ses facéties félines continuent d’animer nos journées. Nous voulions prendre soin de notre boule de poils adorée : mission accomplie !

Les avantages de la poubelle à litière LitterLocker par Litter Genie®

À la suite du test, nous avons relevé les principaux points forts de cette poubelle à litière :

Son utilisation simple et efficace, puisque les déjections d’Anthéa sont éliminées en deux temps, trois mouvements. Un nettoyage sans effort ; fini les multiples déplacements journaliers !

Sa praticité, car le bac peut contenir jusqu’à 8 jours de litière et la recharge dure 3 mois (pour un chat).

Sa conception hermétique, qui permet un contrôle ultime des odeurs.

Son gabarit peu encombrant, sa discrétion et son design, lesquels représentent un vrai plus quand on vit dans un appartement ou une petite maison.

En ce qui concerne la solidité du système, seuls le temps et vos avis nous le diront !

Pour info, la poubelle à litière LitterLocker par Litter Genie® obtient la belle note de 4,5/5 sur Amazon. « Nickel, aucune odeur ne s'échappe ! Je recommande » ; « Poubelle très design, vraiment chouette et discrète. Très pratique, je valide » ; « Une poubelle très fonctionnelle pour entretenir la litière de notre chat. C'est très bien pensé », peut-on lire dans les commentaires.

Après avoir pris connaissance des avis sur le web, nous notons que le prix des recharges peut être un poil élevé pour certains (entre 9 et 12 € environ). Malgré cette légère « ombre » au tableau, le produit rencontre un franc succès auprès des propriétaires de chats !

La poubelle à litière LitterLocker par Litter Genie® et ses recharges sont disponibles sur Amazon et Wanimo. Prix : entre 27 et 38 €. Dimensions : 43 x 24 x 24 cm. Plus d’infos sur le site web de la marque, en cliquant ici.