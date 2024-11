Au moment où il réalise que sa maîtresse est rentrée à la maison, ce chat sourd et âgé a la plus douce des réactions (vidéo)

Comme beaucoup de chats âgés, Mij n’entend plus très bien. On peut même dire que la petite minette est dorénavant sourde. De ce fait, elle ne peut pas se fier à ses oreilles pour savoir quand sa maîtresse bien-aimée rentre à la maison. En revanche, dès qu’elle la voit, Mij a immédiatement une réaction des plus attendrissantes. Une vidéo capturant cet adorable moment a fait fondre le cœur de nombreux internautes.

Pour la plupart des animaux, avoir un handicap n’est pas forcément un problème, car ils parviennent parfaitement à s’adapter à la situation. C’est le cas de Mij, une petite chatte tigrée rendue sourde par son âge vénérable de 17 ans.

Une chatte sourde et âgée pleine d’entrain

Adoptée dans un refuge, Mij ne peut en effet plus entendre à cause de son âgé avancé. Pourtant, selon sa maîtresse, son problème d'audition ne l’empêche absolument pas de faire tout ce qu'elle veut.

@thewildhope / TikTok

Cette petite chatte qui apprécie tout particulièrement le poulet, le thon et « le thé au lait de papa » adore par exemple jouer avec sa souris verte et les jouets à plumes. Elle ferait également n’importe quoi pour un câlin, ce dont elle ne se prive pas dès que sa maîtresse rentre à la maison.

@thewildhope / TikTok

Une adorable réaction

Dans une vidéo TikTok relayée par le média Cat Time, on assiste à l’un de ces moments privilégiés entre Mij et sa maman. Alors que la petite chatte se repose sur le tapis de l'escalier tout en profitant de la chaleur du soleil, on entend le bruit d’une porte qui s'ouvre et la voix de la maîtresse de Mij.

@thewildhope / TikTok

À cause de sa surdité, la minette n’a entendu aucun de ces sons. C’est seulement en voyant l’ombre de son humaine préférée qu’elle a réalisé que celle-ci était de retour à la maison. Sa réaction a été instantanée : elle s’est tout de suite levée et a couru vers sa maîtresse pour lui faire un tendre câlin.

« Regardez mon chat sourd réaliser que je suis à la maison. », disait le texte de la vidéo. Mij semble ravie de retrouver sa maman et le plaisir est tout à fait partagé. D’aucuns diraient que la minette a de la chance d’avoir été sauvée par une famille aussi aimante. La maîtresse de Mij a un tout autre avis : c’est en réalité elle qui a été sauvée par la douce minette.