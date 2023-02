Au lieu du bouquet traditionnel, une mariée lance un chat en peluche pour une raison pleine d'altruisme (vidéo)

Un couple qui vit aux États-Unis a voulu marquer le coup lors de son mariage. Au lieu du traditionnel lancer de bouquet, ils ont décidé de jeter un chat en peluche dans la foule, dans le but de favoriser l’adoption d’animaux de refuge. Une initiative pleine de bon sens qui semble avoir porté ses fruits.

Pour leur union, 2 jeunes mariés ont fait appel à FairyTail Pet Care, une association qui permet aux animaux de refuge de trouver une famille adoptive lors de cérémonies de mariage. Ils ont voulu faire du plus beau jour de leur vie un moment de gloire pour le plus grand nombre. Le Daily Paws est revenu sur ce geste plein d’amour.

Bousculons les traditions !

Les chiens et chats sont très nombreux à attendre leur foyer éternel dans les refuges. Parfois, leur séjour dure des années. Alors pour les aider à réaliser leur rêve, ces jeunes mariés ont décidé de jeter un chat en peluche lors de leur cérémonie de mariage. La personne qui l’attrape doit alors s’engager à adopter un animal. Rien à voir avec le bouquet traditionnel !

Par précaution, seuls celles et ceux ayant le projet d’accueillir un chien ou un chat ont été conviés au fameux lancer. Dans une vidéo devenue virale sur TikTok, les internautes ont pu observer la scène en question, et comme on peut le constater, les membres de la foule se battent pour saisir la peluche tant convoitée !

Une demoiselle d’honneur se démarque cependant du reste des invités. Elle se jette au sol pour récupérer le précieux sésame, avant d’afficher un grand sourire sur son visage. Rassurez-vous, tous les convives n’ont pas eu besoin de cette excuse pour adopter un animal, puisque 2 autres chatons ont trouvé une famille ce jour-là.

Les animaux adoptables ont donc, eux aussi, assisté au mariage. Ils étaient pris en charge par les membres de FairyTail Pet Care, et ont également rencontré de nombreux invités. Des félins se sont nichés dans leurs bras lors du vin d’honneur, d’autres se sont immiscés dans le photomaton et, à la fin de la journée, tous ont profité d’un repos bien mérité !

A lire aussi : En visite au refuge, elle rencontre une chatte jugée "trop affectueuse" et décide de l'aider à changer de vie

@fairytail_petcare / TikTok

Les internautes ont été nombreux à saluer cette initiative pleine d’altruisme et de générosité. Nous sommes sûrs qu’ils auraient aimé être conviés au mariage ! La vidéo a été vue plus de 4 millions de fois, et il y a fort à parier qu’elle sera une source d’inspiration pour de futurs mariés…