Au bout de 2 ans, la mystérieuse disparition d'un chat connaît un dénouement inespéré

Il y a 2 ans, Michelle et Sarah Chang roulaient en direction d’Irvine (Californie) en compagnie de Coco, une Siamois qui se reposait confortablement sur la plage arrière du véhicule. Les 2 sœurs prévoyaient de débarquer à l’improviste chez leur maman à l’occasion de la fête des Mères, rapporte The Orange County Register.

Alors qu’elles approchaient d’un parc Disneyland, elles ont été intriguées par un bruit de vent suspect. En se retrouvant, elles ont remarqué que Coco n’était plus là. « Je me suis rapidement garée sur le côté, raconte Michelle. Je ne la trouvais pas. J’étais paniquée. »

Des recherches infructueuses

Les 2 sœurs ont cherché pendant des heures dans l’obscurité, sans vraiment savoir à quoi s’attendre. Malheureusement, leurs recherches n’ont pas porté leurs fruits.

Désespérées, Michelle et Sarah ont placardé quelques affiches sur le lieu de disparition de Coco et consulté les refuges locaux à plusieurs reprises. Or, la chatte aux yeux bleus était introuvable.

Michelle a supposé que Coco avait appuyé sur le bouton de la vitre et qu’elle s’était « envolée » de la voiture. Un crève-cœur pour tous les membres du foyer…

Une rencontre miraculeuse

2 ans plus tard, ce 1er juillet, la famille Chavez se rendait au parc Disneyland. La tribu d’amoureux des chats n’a pas tardé à remarquer une assiette en papier près de l’hôtel où elle séjournait. Elle contenait des restes de nourriture pour chat.

Mercedes, Oscar et leurs enfants ont ensuite aperçu un chat « recroquevillé et couché sur le côté, qui haletait à cause de la chaleur ». Inquiète, la mère de famille s’est renseignée auprès du personnel de l’hôtel sur cette curieuse créature.

Toutefois, Mercedes a reçu de nombreuses informations contradictoires qui ne lui convenaient pas. « J’ai continué à harceler les employés pour essayer de reconstituer son histoire. Un chat errant est craintif, mais je pouvais dire qu'à un moment donné, elle avait une famille parce qu'elle était très gentille - elle miaulait, se retournait, se frottait contre nos jambes et nous laissait la prendre dans nos bras. Elle voulait de l'aide. Elle voulait de l’amour », a-t-elle déclaré.

Mercedes a alors décidé de nourrir la chatte, puis de contacter les refuges des environs. Malheureusement, bon nombre d’entre eux refusaient de la prendre en charge. « J'ai déjà 2 chats et nous ne pouvions pas retourner dans l'Oregon avec 5 enfants et un nouveau chat… Mais si nous ne pouvions pas obtenir d'aide, le chat rentrerait à la maison avec nous. »

Un dénouement inespéré

Heureusement, ce 4 juillet, l’association Kindness2Cats a accepté d’accueillir la petite féline. C’est à ce moment-là que sa puce électronique a pu être détectée, et que l’identité de Coco, disparue 2 ans plus tôt, a enfin pu être révélée !

Une nouvelle qui a réjoui toute la famille Chang. « J’étais stupéfaite, j’étais aux anges, j’étais heureuse », a déclaré la maman de Michelle et de Sarah. Coco, en bonne santé, a ainsi pu rejoindre son foyer et mettre cette aventure rocambolesque derrière elle.

Aujourd’hui, Michelle ignore toujours comment la Siamois a pu s’échapper du véhicule. Une histoire qui rappelle l’importance de faire voyager son animal dans une cage sécurisée, et de l’identifier à l’aide d’une puce électronique.