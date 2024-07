Une visite au refuge pour apporter de l'affection à deux sœurs chattes âgées se transforme en adoption inattendue

En découvrant l'histoire de 2 félines déposées au refuge à l'âge de 15 ans, Alicia a souhaité leur apporter son soutien en leur offrant de l'attention. Elle est allée leur rendre visite dans le but de leur donner de l'affection et du temps. Sur place, elle est tombée amoureuse de leur personnalité et a décidé de faire bien plus pour elles.