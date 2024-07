2 jeunes soeurs félines secourues à quelques jours d'intervalle se retrouvent en famille d'accueil et ne seront plus jamais séparées

En sauvant un premier chaton coincé dans un égout pluvial, les bénévoles ne s’attendaient pas à devoir en faire de même pour sa sœur quelques jours plus tard. Les 2 jeunes minettes étaient heureuses de se retrouver et tout le monde espérait les voir réunies pour toujours. Un vœu qui a été exaucé.

Ayant appris qu’un chaton était coincé dans un égout pluvial, le Somerset Regional Animal Shelter (SRAS), basé dans le New Jersey, a tout de suite mobilisé une équipe de sauvetage. Celle-ci a passé 3 heures à secourir cette très jeune chatte à la robe grise qu’ils ont ensuite appelée Stormi, rapportait The Dodo.



Somerset Regional Animal Shelter / Facebook

Ils l’ont emmenée au refuge pour la soigner et elle se portait déjà beaucoup mieux. Quelques jours plus tard, le SRAS a été informé qu’un autre chaton était pris au piège au même endroit. C’était aussi une femelle, vraisemblablement la sœur de la première même si elle était un peu plus petite. Elle s’en différenciait aussi par son pelage noir et blanc, proche du tuxedo. Ses sauveurs lui ont choisi le nom de Sunny.



Somerset Regional Animal Shelter / Facebook

« Les choses ne se seraient pas bien passées si Sunny était restée coincée et seule dans cet égout pluvial plus longtemps », indiquait le Somerset Regional Animal Shelter après ce nouveau sauvetage.



Somerset Regional Animal Shelter / Facebook

Stormi était déjà en famille d’accueil à l’arrivée de sa sœur, qui devait d’abord être examinée et recevoir quelques soins. Le vétérinaire a constaté qu’elle était plutôt en bonne santé, mais qu’il lui fallait prendre du poids. Un régime alimentaire spécifique a été mis en place dans ce but, et Sunny a finalement pu rejoindre Stormi.

« D'un égout pluvial à une maison aimante »

« Le refuge a prodigué des soins aux petites sœurs qui ont été réunies dans une famille d'accueil avec la bénévole Nina C. », d’après l’équipe du SRAS.



Somerset Regional Animal Shelter / Facebook

Auprès de leur bienfaitrice, « elles ont reçu de la bonne nourriture et les soins dont elles avaient besoin pour être en bonne santé et grandir ». Sunny et Stormi étaient plus que ravies de se retrouver et sont vite redevenues inséparables.

Somerset Regional Animal Shelter / Facebook

Une poignée de semaines plus tard, l’association a annoncé qu’elles ont été adoptées ensemble. Les 2 sœurs pourront ainsi continuer de découvrir la vie et d’en profiter côte à côte. « D'un égout pluvial à une maison aimante, les petites sœurs liées resteront ensemble », s’est félicité le SRAS.