Atteinte d’une maladie rare, une chatte errante épate ses bienfaiteurs en faisant preuve d’un grand courage (vidéo)

Les bénévoles du Street Cats Care & Rescue se souviendront longtemps de leur rencontre avec la douce Amira, une chatte errante et atteinte d’une maladie rare. Son chemin vers la guérison fut semé d’embûches, mais la résilience de la féline était prête à affronter toutes les épreuves.

Pendant longtemps, Amira a vécu sans soins et sans amour. Cette chatte errait dans les rues du Nevada et était « harcelée par un groupe d’enfants », rapporte Cole & Marmelade. Son pelage était rempli de saletés, et ce n’est jamais bon signe pour un chat. Heureusement, des sauveteurs sont intervenus avant qu’il ne soit trop tard.

Un exemple de résilience

Amira est arrivée dans une clinique vétérinaire, et il n’a pas fallu longtemps pour que tout le monde tombe sous son charme. Ses marques d’affection et sa facilité à apprécier la compagnie de l’être humain prouvaient qu’elle avait connu un foyer dans le passé. Malheureusement, la chatte avait été abandonnée et sa santé n’avait cessé de se dégrader…

Malgré ses souffrances, Amira ne demandait que de l’attention et de l’amour de la part de tout le monde. Ses yeux de biche, atteints d’une infection, réclamaient des caresses à longueur de journée. Elle semblait prendre conscience qu’elle était enfin entre de bonnes mains.

Une maladie rare

Il aura suffi d’une seule consultation pour qu’Amira soit propre comme un sou neuf. Rapidement, la chatte a été stérilisée et vaccinée. Ses oreilles ont été nettoyées et ses yeux infectés ont été soignés. Mais à cet instant, les vétérinaires ont découvert qu’elle souffrait d’une maladie rare…

Amira était constamment en chaleur. Alors que les chaleurs peuvent durer jusqu’à 21 jours chez les chattes en bonne santé, celles d’Amira ne s’arrêtaient pas. Cela devait être une torture sans répit pour la féline, qui est pourtant restée si gentille…

En effet, les chattes en chaleur ont tout le temps envie de sortir, de vocaliser, de se frotter et de se rouler sur tout ce qui leur tombe sous la patte. Si Amira n’avait pas été secourue, elle aurait pu avoir plusieurs portées de chatons qui auraient eu besoin d’être sauvés, eux aussi.

Une vie normale retrouvée

Heureusement, Amira ne connaîtra jamais cela. Elle a rejoint un foyer d’accueil où elle fut traitée telle une véritable diva. À l’issue de plusieurs mois, la chatte a réussi à se rétablir et à retrouver un semblant de vie normale.

Amira a adoré émettre de doux gazouillis pour sa maman d’accueil, Anni. Ses poils ont repoussé de manière saine, et arborent désormais de jolies taches noires et grises. Et son bonheur ne s’est pas arrêté là !

Une reine choyée pour l’éternité

Récemment, Anni a indiqué qu’Amira avait été adoptée dans un « foyer aimant », où elle sera une reine choyée pour l’éternité. Son histoire prouve qu’avec un peu d’amour et de soins, les chats errants peuvent subir d’incroyables transformations.

« Son Altesse la Reine Amira s’est installée dans sa nouvelle merveilleuse maison en un temps record - 5 minutes… Elle a 2 lits rien que pour elle, mais sans surprise, elle a choisi le plus grand de la maison. Je suis très heureuse pour elle et pour sa nouvelle maman, Carol », a déclaré Anni.