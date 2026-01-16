Assise sur les pierres sacrées, cette chatte noire réclame des caresses aux visiteurs sans aucune gêne et vole la vedette à ce site historique (vidéo)

Certains chats adorent être au centre de l’attention et Moon Cat en est le parfait exemple. Lors de la célébration du solstice d’hiver à Stonehenge (Royaume-Uni), cette chatte noire amicale a rapidement charmé tous les visiteurs, acceptant les caresses d’inconnus et savourant chaque instant. Sans surprise, la présence de cette minette est devenue l’un des moments préférés de la fête !

Fête millénaire marquant le retour de la lumière, le solstice d’hiver attire chaque année à Stonehenge (Royaume-Uni) de nombreux visiteurs qui se rassemblent pour admirer le soleil couchant dans l’axe des pierres. Ce moment unique, mêlant histoire, spiritualité et curiosité réserve parfois de belles surprises, comme la présence d’un chat noir qui a capté toute l’attention cette année.

La star inattendue du solstice d’hiver

Alors que les visiteurs étaient venus admirer l’alignement des pierres millénaires, une petite chatte noire est apparue au milieu du site : Moon Cat. Très sociable et dotée d’une véritable prestance royale, elle ne s'est pas contentée de simplement traverser le site archéologique, elle a charmé toute la foule comme si elle était chez elle, acceptant avec joie les papouilles d’inconnus.

© @moon.cat.22 / Instagram

Assise avec assurance sur les pierres, Moon Cat contemplait les environs comme une reine en son royaume. Elle laissait ses « sujets » la caresser et lui offrir des friandises, garantissant un moment aussi inoubliable qu'attendrissant.

© @moon.cat.22 / Instagram

« Merci à tous ceux qui m'ont caressée »

Ce jour-là, la petite chatte a conquis de nouveaux admirateurs, à la fois parmi les visiteurs présents et sur Internet. Plusieurs publications en ligne ont en effet fait fondre le cœur des internautes, comme cette vidéo TikTok de @rosezyra relayée par Parade Pets :

« Ce chat est persuadé qu'ils sont là pour la vénérer. », peut-on lire dans les commentaires de cette publication. « Les pierres sont là depuis des millions d'années, mais le chat est la principale attraction. », affirme avec justesse un autre internaute.

De son côté, la famille de Moon Cat assure que la petite chatte s'est vraiment bien amusée avec ses nouveaux amis. « J'ai fait un pèlerinage à Stonehenge pour mon premier solstice d'hiver. Merci à tous ceux qui m'ont caressée. C'était tellement amusant de grimper sur ce monument antique ! », ont-ils déclaré pour elle sur Instagram.

A lire aussi : Grâce à la bienveillance d'un inconnu, une chatte errante et gestante trouve l'endroit parfait pour mettre bas

Bien que beaucoup de chats préfèrent la tranquillité, Moon Cat adore quant à elle l’attention et, de toute évidence, elle s’est sentie parfaitement à l’aise entourée de ses nouveaux admirateurs. Une chose est sûre : la minette n’a peut-être pas aligné les pierres, mais elle leur a définitivement volé la vedette !