Après une violente tempête, un chat errant réussit à survivre seul pendant 5 jours avec les pattes cassées

Quand Squeak, un chat errant qu’elle nourrit habituellement, a disparu après le passage de la tempête Darragh, une habitante du Grand Manchester (Royaume-Uni) a imaginé le pire. À sa grande surprise, le minou est réapparu 5 jours plus tard devant chez elle avec 2 pattes cassées et une blessure à la mâchoire. Ne pouvant faire face seule aux frais vétérinaires, la bonne samaritaine a heureusement reçu l’aide d’un refuge local pour soigner le petit félin et lui trouver un nouveau foyer.