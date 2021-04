Après un terrible incendie qui a ravagé sa maison, une femme lance un appel à l’aide pour sauver son chat gravement blessé

Laura Ostrout a tout perdu lors d’un incendie qui s’est déclaré à son domicile de San Pablo (Californie), le 30 mars dernier. Sauf son chat, nommé Stuart. Malheureusement, le félin est dans un état déplorable. Sa propriétaire, dévastée, a besoin de fonds pour couvrir les frais vétérinaires très élevés.

« Stuart est la seule chose qui reste à Laura », a déclaré Desiree Owen, membre du personnel de la clinique vétérinaire locale. Laura Ostrout a vu son existence basculer lorsque la majorité de ses biens sont partis en fumée le mois dernier. En plus de devoir surmonter la perte de sa maison, Laura a perdu 2 de ses chats. L’un, Isabella, a péri dans l’incendie. L’autre, prénommé Mouse, est resté introuvable, relate la chaîne KTVU Fox 2.

© Henry K. Lee / Twitter

Une cagnotte est lancée pour aider Laura et son chat Stuart

Dans l’attente d’un autre logement, Laura Ostrout vit actuellement dans un motel. Stuart, son unique compagnon, a besoin de soins médicaux importants à la suite du drame. Seuls 500 $ (soit environ 400 €) ont été prévus par l’assurance habitation pour son traitement. Or, les factures s’élèvent à plusieurs dizaines de milliers de dollars, en comptant la crémation d’Isabella. « Je ne vois que les factures de plus en plus élevées », a soupiré l’Américaine.

© Henry K. Lee / Twitter

Touché par son chagrin, un vétérinaire a lancé une cagnotte solidaire pour l’aider à couvrir les frais. Le point positif de cette histoire, est que Stuart se bat pour rester en vie. Il se remet petit à petit de ses blessures.