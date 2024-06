Reconnaissant, cet ancien Husky de refuge prend 2 chatons sous son aile avec bienveillance

Kylo a connu la solitude et les journées difficiles. Par chance, son destin a tourné et il vit désormais un quotidien paisible aux côtés de ses propriétaires aimants. Et puisqu’il a de l’amour à revendre, il s’occupe avec minutie des petits chatons qu’accueille provisoirement sa famille.

En tant que famille d’accueil, Kelly voit passer de nombreuses boules de poils dans sa maison. La plupart sont des chatons en recherche d’attention et d’affection. Cela tombe bien, car Kylo, le Husky résident, en a beaucoup à donner ! Il aide les petits nouveaux à se sentir bien et leur apporte une présence réconfortante.

C’est donc tout naturellement qu’il s’est approché de Cow et de Chicken lorsque ceux-ci sont arrivés chez sa maîtresse. Les 2 félins, nommés d’après les personnages d’un dessin animé, avaient été repérés dans un jardin avec leur mère. Laquelle parvenait constamment à esquiver les sauveteurs qui tentaient de la capturer.

@kellysfostersflorida / Instagram

Une adaptation difficile

La petite famille a donc été nourrie à distance pendant un moment, jusqu’à ce que la maman disparaisse une fois de plus. Elle avait laissé ses félins à portée de main, alors des bienfaiteurs ont pu les récupérer. Ils ne souhaitaient pas les laisser connaître les difficultés de la rue, mais au contraire, voulaient tout faire pour leur offrir la meilleure vie possible.

Les chatons ont été emmenés chez Kelly, qui s’est assurée qu’ils ne manquent de rien. Ils étaient sur leurs gardes au départ et ne se laissaient pas approcher. Mais leurs hôtes leur ont laissé le temps et l’espace nécessaire pour qu’il gagne en confiance.

@kellysfostersflorida / Instagram

Un accueil chaleureux

Kylo avait déjà senti leur présence et trépignait d’envie à l’idée de les rencontrer. Le jour J, quand les chatons étaient un peu plus détendus, ils ont fait connaissance. Les jeunes chats se sont d’abord méfiés, puis sont finalement tombés amoureux du chien. Réciproquement, celui-ci ne les lâchait plus : « Kylo est de retour en mode Papa Ours maintenant qu'il y a des bébés dans la maison » témoignait Kelly, relayée par Cole & Marmalade.

Kylo gardait toujours un œil sur eux et se montrait très affectueux. Quand les félins ont fini par prendre de l’assurance et quitter le nid pour rejoindre leur maison définitive, ils ont laissé un grand vide derrière eux. Lequel a vite été comblé pour le Husky par l’arrivée d’un nouveau chaton !

A lire aussi : Cette chienne pleine de gratitude ne cesse de retourner au sanctuaire qui a soigné sa blessure pour saluer ses bienfaiteurs (vidéo)

@kellysfostersflorida / Instagram