Après son sauvetage héroïque sur une route fréquentée, un chaton se faufile dans le tableau de bord de son sauveteur et refuse de sortir de sa cachette

Joseph Logiudice roulait sur une artère à 3 voies très fréquentée de Poughkeepsie dans l’État de New-York (États-Unis), lorsqu’il a assisté à une scène aussi lâche que cruelle. Soudainement, devant lui, un conducteur a ouvert sa fenêtre et a jeté dehors un petit chaton tigré sans défense qui a atterri au milieu de la voie ! Comme le raconte Cole & Marmalade, Joseph n’a pas hésité une seule seconde à intervenir.

Un acte héroïque

Le quartier où se trouvait Joseph est notoirement connu pour les dangers liés à la circulation. Le jeune homme en avait conscience, mais il savait aussi qu'il devait faire quelque chose, d’autant que les autres conducteurs ne réagissaient pas.

Dutchess County SPCA / Facebook

« Je ne sais pas si personne d’autre ne l’a remarqué ou si cela ne les a pas dérangés, mais je ne pouvais pas vivre en voyant une créature aussi petite et sans défense se faire écraser », a déclaré Joseph Logiudice. « Ce n’était même pas une décision ; j’ai simplement agi parce que je savais que je pouvais aider. »

Joseph a donc sauté de son véhicule, il a rapidement attrapé le chaton et il l'a mis en sécurité dans la voiture. Les ennuis étaient pourtant loin d’être terminés pour la petite boule de poils…

La suite des ennuis...

En sécurité dans la voiture, le minuscule chaton a eu la brillante idée de se faufiler dans une ouverture du tableau de bord où il a complètement disparu, laissant Joseph complètement incrédule. « J’ai commencé à penser que j’étais fou et que j’avais imaginé tout cela », a-t-il d’ailleurs déclaré.

Pour aider le petit minou, Joseph a pensé que la meilleure option était la SPCA du comté de Dutchess (DCSPCA), située à moins de 15 minutes de route.

Dutchess County SPCA / Facebook

Sur place, les sauveteurs ont mis plus de 30 minutes pour faire sortir le petit chat de sa cachette et éviter à Joseph de démonter sa voiture. Ils l’ont tout naturellement baptisé « Paradise by the Dashboard Light » (« Le paradis à la lumière du tableau de bord ») d’après une chanson de Meatloaf, un artiste américain.

Une nouvelle vie

L’histoire de ce sauvetage épique a fait la une des journaux et Joseph Logiudice a été salué comme un héros. La DCSPCA l'a également remercié pour sa rapidité d'action dans le sauvetage de cette petite chatte de 5 semaines.

A lire aussi : En reconnaissant le portefeuille de son défunt maître, cette chatte le renifle intensément et s'assoit dessus (vidéo)

Dutchess County SPCA / Facebook

Grâce à Joseph, Paradise pouvait désormais rêver d’une nouvelle vie dans un foyer aimant au lieu de connaître une fin atroce.

Pesant à peine 500 g au moment de son sauvetage, la jeune minette a dû cependant attendre de prendre un peu de poids et d’être stérilisée avant d’être proposée à l’adoption. Par chance, elle n'a pas eu très longtemps à attendre. Le 8 juillet 2024, la DCSPCA a en effet annoncé que Paradise avait trouvé sa famille pour toujours où elle connaît aujourd’hui l’amour et la protection que tous les animaux méritent.